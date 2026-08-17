Quién era alias 'Pedri', el cabecilla de Los Tiguerones abatido en Esmeraldas

Alias 'Pedri' fue abatido en un enfrentamiento armado en Esmeraldas.

Alias 'Pedri' es señalado por las autoridades como el presunto cabecilla del Grupo de Delincuencia Organizada 'Los Tiguerones'.

Las autoridades lo vinculan a hechos violentos, extorsiones y a un atentado en el que una menor murió, registrado el 9 de julio de 2026 en el barrio 5 de Agosto.

Alias 'Pedri' fue abatido en un operativo policial la tarde del sábado 15 de agosto de 2026, en la provincia de Esmeraldas.

La Policía Nacional ejecutó un operativo luego del reporte de robo de una motocicleta en el sur de Esmeraldas.

Tras una serie de patrullajes preventivos, los agentes iniciaron una persecución a dos hombres que se movilizaban en una motocicleta.

Uno de los hombres disparó en varias ocasiones contra los uniformados y se desató un enfrentamiento armado.

En la calle fue abatido alias 'Pedri' y el otro hombre resultó herido y fue detenido por la Policía.