Uruguay empata con Chile y sigue con vida en Copa América

Uruguay salvó los muebles al empatar 1-1 este lunes ante Chile, con un autogol de Arturo Vidal, en el estadio Arena Pantanal de Cuiabá.

En momentos en que parecía muy difícil que la Celeste pudiera remontar el tanto de la Roja, el autogol de Vidal le permitió sumar su primer punto en el torneo.

Tabárez destaca la labor de sus jugadores

Luego del empate 1-1 entre Uruguay y Chile, el entrenador de la Celeste, Óscar Washington Tabárez, destacó la labor de sus futbolistas.

«Por muchos momentos del partido superamos al rival y en ese sentido quedo conforme. Estos son los jugadores que yo conozco y que sé que en cualquier momento van a aparecer», dijo en conferencia virtual.

Además, dijo que a su escuadra le quedan seis puntos por disputar que servirán para mirar un mejor futuro.

«Hoy nos llevamos muchas cosas para esta supuesta mejoría en esta Copa América y después cuando volvamos a la eliminatoria», agregó Tabárez.

Por otra parte, el director técnico se quejó de que el último tramo del «intenso» encuentro entre la Celeste y la Roja no se jugó.

«Los últimos diez minutos no se jugó y no por Uruguay, que lo quería jugar. Esto de tirarse al suelo los únicos que lo pueden solucionar son los árbitros. Habrá que buscar la forma de que eso no se reitere», subrayó.

Finalmente, el ‘Maestro’ habló del duelo que su equipo jugará el próximo 24 de junio.

«Espero que en el partido contra Bolivia podamos soportar el esfuerzo y luchar por lo que queremos, por toda la gente que cree en esta selección y por nosotros mismos», concluyó.

Alineaciones:

Uruguay: Fernando Muslera; Giovanni González (m.45, Martín Cáceres), José María Giménez, Diego Godín, Matías Viña (m.85, Jonathan Rodríguez); Nicolás de la Cruz (m.45, Nahitan Nández), Federico Valverde, Matías Vecino (m.80, Lucas Torreira), Giorgian de Arrascaeta (m.59, Facundo Torres); Luis Suárez y Edinson Cavani. Seleccionador: Óscar Washington Tabárez.

Chile: Claudio Bravo; Guillermo Maripan (m.38, Enzo Roco), Gary Medel, Francisco Sierralta; Mauricio Isla, Erik Pulgar, Charles Aránguiz, Eugenio Mena; Arturo Vidal (m.67, Tomás Alarcón); Eduardo Vargas (m.56, Jean Meneses) y Ben Brereton Díaz (m.67, Luciano Arriagada). Seleccionador: Martín Lasarte.

