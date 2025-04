Actualizado 12:54

Redacción Teleamazonas.com I

Willian Pacho fue homenajeado por la Embajada de Ecuador en Francia. En la jornada del 11 de abril del 2025, el defensor ecuatoriano recibió el cariño de los compatriotas en un acto realizado en París. Pacho acaba de coronarse campeón de la Ligue 1 con el París Saint Germain.

Este es el segundo título que conquista Pacho en el elenco parisino. Antes, ganó la Supercopa francesa. Desde su llegada, a mediados del 2024, el defensa quinindeño, se convirtió en un pilar fundamental del equipo dirigido por el español Luis Enrique.

Pacho se proclamó campeón de Francia, el sábado 5 de abril. «Es impresionante ver el cariño que me dan ustedes y me emociono mucho cuando los veo en el estadio. Desde que llegué siempre he sentido su apoyo», dijo el seleccionado tricolor en su homenaje.

Lea más

Willian Pacho fue homenajeado por la Embajada de Ecuador en Francia

Al acto acudió un importante número de seguidores del deportista ecuatoriano. A sus 23 años, Pacho ya fue campeón en tres países distintos: en Ecuador, con Independiente del Valle fue campeón de la Copa Libertadores sub 20; en Bélgica, fue campeón nacional con Royal Antwerp.

Ahora, con el poderoso cuadro parisino ya logró dos coronas nacionales y tiene un pie dentro de las semifinales de la Champions League. En la jornada del miércoles 9 de abril, el PSG venció como local 3-1 al Aston Villa en el Parque de los Príncipes.

El compromiso de vuelta se disputará el martes 15 de abril del 2025 en Birmingham. Si PSG gana, empata o pierde por la mínima diferencia, se colocará entre los cuatro mejores de la competición europea.

Más en Teleamazonas