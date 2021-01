0 0

Xavier Hervas, candidato presidencial por la Izquierda Democrática, lista 12, dio a conocer sus propuestas para llegar al sillón de Carondelet.

En el espacio de entrevistas «Los Desayunos 24 Hora», Hervas presentó sus credenciales y plan de gobierno cuyo punto central es acabar con la división en el Ecuador.

«Pienso que los políticos tradicionales nos han dividido demasiado, inclusive a nivel de las familias ecuatorianas. En esta confrontación ideológica y dogmática han dado la espalda a las reales necesidades de los ecuatorianos. Aquí en el país necesitamos gente nueva que no venga a hacer lo mismo», resaltó Hervas.

Por otra parte, habló sobre la creación de un Estado descentralizado, que permita un desarrollo más uniforme del país.

Sobre generación de empleo en Ecuador, Xavier Hervas indica que «sí puedo hablar con propiedad porque sí he generado empleo. No vengo de una familia de empresarios, no he heredado ni comprado ninguna actividad económica».

«El empleo no se genera por decreto, es consecuencia de una dinamización económica. Nuestra propuesta es el fondo para el arranque productivo», afirma el candidato.

«Tenemos que traer liquidez fresca al sistema económico ecuatoriano. Tenemos que hacer crecer el tamaño de la economía y a través de los multilaterales está esa posibilidad», indicó.

«Es algo que mutuamente estamos buscando. Los multilaterales quieren ayudar al Ecuador a conservar la dolarización. Y para nosotros es extremadamente importante que apreciemos lo que es estar dolarizados», resaltó Hervas.

Hervas también se refirió a la necesidad de asegurar una cantidad suficiente de vacunas en el Ecuador. Y, por otra parte «suministrar a la población de menor recurso los elementos de bioprotección».

