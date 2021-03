El candidato a la presidencia por Pachakutik, Yaku Pérez, comentó sobre la decisión del Consejo Nacional Electoral de recuento de votos en 31 actas.

En el espacio de entrevistas «Los Desayunos 24 Horas», Pérez anunció que tomará medidas como la impugnación en el Tribunal Contencioso Electoral.

«De las dudas que nosotros teníamos, cada vez más se vuelve una certeza el fraude electoral», indicó Yaku Pérez.

«Nosotros solicitamos que se abran las 20.000 actas con inconsistencias. Tener más del 50% de actas con inconsistencias es un error garrafal», afirmó.

«Al solicitar más de 20.000 actas se nos concede 31 actas para apertura. Curiosamente, solo en las 31 actas recuperamos 612 votos. Si abriéramos las 20.000 actas con inconsistencias, calcule cuánto podríamos recuperar», enfatizó Yaku Pérez.

Así, sostiene que el fraude se hizo con «las urnas, las papeletas, las actas y se hace con el sistema informático».

«Hay una cantidad de falencias que el Consejo Nacional Electoral este momento no sabe qué hacer. Cada vez más la población va viendo que se queda deslegitimada. El pueblo de Ecuador es inteligente y no se va a comer este molino de vientos. No van a convencernos de que perdimos». resaltó.

Agregó que si después de abrir las urnas se demuestra que perdieron, serán los primeros en reconocer a los candidatos que pasan a la segunda vuelta.

«No tendremos inconveniente de hasta felicitarles a los que pasan a segunda vuelta», indicó el candidato Yaku Pérez.

