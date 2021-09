Yatra, el romántico empedernido

No hay ningún otro artista en el pop en español que capture la esencia de enamorarse, de perderse en los ojos de otra persona, de arriesgarse a un corazón roto por tomar un chance en una relación como Sebastián Yatra.

“El amor es la fuerza más poderosa del mundo”, dijo el cantante colombiano Sebastián Yatra al periódico El Tiempo en una entrevista. “Así que no me da remordimiento vivir enamorado”. Esa manera de pensar se filtra a sus versos, a su música, al punto de que no es sorpresa que Yatra sea en estos momentos la voz más seductora, la personalidad más romántica del pop en español.

Ese lado lleno de cariño, coqueteo y romance es lo que distingue a Yatra: desde la canción con la que se dio a conocer al mundo, El psicólogo , hasta algunos de sus éxitos más recientes como Pareja del año y Delincuente .

Ese es el lado que traemos en esta playlist con lo más romántico de Yatra: desde clásicos como Un año que nos llena de optimismo y Cristina que nos hace sentir mariposas en el estómago, hasta temas que nos rompen el corazón en mil pedazos como Adiós y Vuelve .

Yatra romántico

Su más reciente canción, Tarde, es una canción que se siente directa y sincera, en la que nos muestra su lado más frágil y lleno de amor. “Me fui a Venecia e hizo mucho sentido hacerle un acompañamiento visual tan sencillo y honesto como la canción en sí”, dijo Yatra en una entrevista sobre la experiencia de haber dirigido el video musical de este futuro hit.

Esa manera empedernida de creer en el amor, esa sensación que mezcla vulnerabilidad y cariño en la que se envuelven sus canciones es el éxito de Sebastián Yatra. Esa es la razón por la que queremos oír esta lista de reproducción una y otra vez.

