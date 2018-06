Es una de las mayores leyendas de la música, fue integrante de “Los Beatles” y no tiene problema en viajar en el tren.

Se trata de Paul McCartney, quien fue captado en un tren de pasajeros sin ningún tipo de seguridad, totalmente relajado.

McCartney viaja sin guardaespaldas pese a que tiene una fortuna estimada en 730 millones de libras esterlinas.

Y por si fuera poco, los pasajeros no podían creer que en sus manos llevaba un teléfono celular antiguo, nada sofisticado.

Luego de leer un par de mensajes y contestar llamadas, el famoso músico empezó a leer.

Tiempo atrás, el exBeatle concedió una entrevista a revista Q, en la cual reveló que “Viajo regularmente en metro”. Ahí contó cómo hace para pasar desapercibido.

“Lo que pasa con el metro es que nadie mira a nadie”, señaló. “Si alguien me dice ‘¿Eres Paul McCartney?’, le digo ‘¿es una broma? ¿Cree que andaría en metro?’, y luego se van diciendo ‘Oh sí, supongo que tienes razón'”, declaró.

Ticket to Ride. No entourage, no bodyguard- superstar Paul McCartney spotted riding alone on London train. pic.twitter.com/QukDwZUW1u

— Mike Sington (@MikeSington) June 29, 2017