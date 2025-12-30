Deportes, música, política...; cinco personajes destacados de Ecuador y el mundo en 2025
2025 ha sido un año convulso, peor hay personajes que han destacado y han sido escogidos por los seguidores de Teleamazonas.
Cinco personajes destacados del año 2025 en Ecuador y el mundo.
TA
Compartir
Actualizada:
30 dic 2025 - 17:26
2025 ha sido un año cargado de cambios, conflictos y revelaciones. Desde la muerte del primer papa latinoamericano y la elección de uno nuevo, hasta un Premio Nobel de la Paz cuestionado y aplauido a la vez.
Estos cinco personajes fueron escogidos por los seguidores de Teleamazonas a través de una votación en redes sociales. A continuación el detalle de cada uno y los hitos de 2025.
Willian Pacho
- El futbolista ecuatoriano brilló en 2025 como defensa en el París Saint - Germain F.C. y ganó con su equipo la ansiada UEFA Champions League.
- Se convirtió en el primer ecuatoriano en ser elegido en el 11 ideal de la FIFA y también en el de la IFFHS.
- El zaguero también se alzó con la Supercopa, Ligue 1 de Francia, Copa de Francia y Copa Intercontinental de la FIFA.
- Recibió un reconocimiento en la Asamblea Nacional de Ecuador.
Shakira
- La cantante barranquillera cerró 2025 marcando récords con sus conciertos.
- Solo en Quito alcanzó una cifra de 105 000 asistentes a sus tres conciertos.
- 'La Loba' fue reconocida por Billboard por la gira más taquillera de una mujer en la historia.
- Shakira se consolidó como un ícono con us gira 'Las Mujeres Ya No Lloran' con más de 80 conciertos en el mundo y superando los 300 millones de dólares recaudados.
Papa León XIV
- El papa león XIV fue elegido luego de un breve cónclave de tres días, tras la muerte del pimer Papa latinoamericano, Francisco I.
- Robert Francis Prevost es el primer Papa estadounidense y con nacionalidad peruana. También es el primer agustino en liderar a la Iglesia Católica.
- Ha sido destacado por la revista Vogue por su manera tradicional y solmne de vestir.
María Corina Machado
- La líder opositora venezolana ganó el Premio Nobel de la Paz.
- La venezolana de 48 años fue reconocida a nivel mundial por su lucha por un proceso de transición democrática en su país.
- Fue candidata presidencial y las cifras apuntaban una posibilidad real de que ganara, pero fue impedida de participar.
- Luego de las controversiales elecciones en las que Nicolás Maduro se ratificó en el poder, Machado no ha parado de denunciar el fraude.
Daniel Noboa
- El Presidente ecuatoriano cumplió dos años en el poder sin lograr reducir las muertes violentas en el país.
- En 2025 además perdió de manera contundente la consulta popular y referéndum impulsada por él.
- Sus decenas de viajes internacionales también han sido cuestionados sin una respuesta suya en este año.
- Su gestión estuvo marcada por la eliminación del subsidio al diésel, que desencadenó en 31 días de paralziaciones focalizadas y cierres viales en Ecuador.
Compartir