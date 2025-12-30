Deportes, música, política...; cinco personajes destacados de Ecuador y el mundo en 2025

2025 ha sido un año cargado de cambios, conflictos y revelaciones. Desde la muerte del primer papa latinoamericano y la elección de uno nuevo, hasta un Premio Nobel de la Paz cuestionado y aplauido a la vez.

Estos cinco personajes fueron escogidos por los seguidores de Teleamazonas a través de una votación en redes sociales. A continuación el detalle de cada uno y los hitos de 2025.

Willian Pacho El futbolista ecuatoriano brilló en 2025 como defensa en el París Saint - Germain F.C. y ganó con su equipo la ansiada UEFA Champions League.

Se convirtió en el primer ecuatoriano en ser elegido en el 11 ideal de la FIFA y también en el de la IFFHS.

El zaguero también se alzó con la Supercopa, Ligue 1 de Francia, Copa de Francia y Copa Intercontinental de la FIFA.

Recibió un reconocimiento en la Asamblea Nacional de Ecuador.

Shakira La cantante barranquillera cerró 2025 marcando récords con sus conciertos.

Solo en Quito alcanzó una cifra de 105 000 asistentes a sus tres conciertos.

'La Loba' fue reconocida por Billboard por la gira más taquillera de una mujer en la historia.

Shakira se consolidó como un ícono con us gira 'Las Mujeres Ya No Lloran' con más de 80 conciertos en el mundo y superando los 300 millones de dólares recaudados.

Papa León XIV El papa león XIV fue elegido luego de un breve cónclave de tres días, tras la muerte del pimer Papa latinoamericano, Francisco I.

Robert Francis Prevost es el primer Papa estadounidense y con nacionalidad peruana. También es el primer agustino en liderar a la Iglesia Católica.

Ha sido destacado por la revista Vogue por su manera tradicional y solmne de vestir.

María Corina Machado La líder opositora venezolana ganó el Premio Nobel de la Paz.

La venezolana de 48 años fue reconocida a nivel mundial por su lucha por un proceso de transición democrática en su país.

Fue candidata presidencial y las cifras apuntaban una posibilidad real de que ganara, pero fue impedida de participar.

Luego de las controversiales elecciones en las que Nicolás Maduro se ratificó en el poder, Machado no ha parado de denunciar el fraude.