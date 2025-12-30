Tres hitos de la economía de Ecuador en 2025

El Gobierno ecuatoriano proyecta que la economía cierre el 2025 con un crecimiento del 3,8%, con un desempeño positivo para 18 de 20 industrias, lo que "contribuye a consolidar la confianza internacional".

Un incremento que ya había proyectado en septiembre el Banco Central, aunque el presidente Daniel Noboa había señalado en ese mismo mes que la economía crecería "cerca del 4,5%".

Según el Gobierno, el crecimiento de la economía está impulsado por sectores de comercio, agricultura, ganadería e industria alimentaria. Además, por las decisiones económicas de alto impacto que se tomaron a lo largo del año.

Ajustes en los subsidios a los combustibles, una mejora sostenida en el riesgo país y el crecimiento de las exportaciones no petroleras también son parte de los tres principales hitos que incidieron en las finanzas públicas, la percepción internacional y el desempeño del sector productivo.

Eliminación de los subsidios a los combustibles

Uno de los movimientos más sensibles del año se produjo el 13 de septiembre de 2025, cuando el Ejecutivo dispuso, mediante el Decreto 129, la eliminación del subsidio al diésel y a las gasolinas Extra y Ecopaís. Con esta medida, el precio del diésel pasó de USD 1,80 a USD 2,80 por galón.

El ajuste buscó reducir el déficit fiscal y frenar el contrabando de combustibles hacia países vecinos, una práctica que durante años presionó el gasto público.

Sin embargo, la decisión también tuvo efectos directos en los costos de transporte, producción y en el precio de bienes y servicios, lo que generó reacciones sociales y protestas en distintos sectores.

Crecimiento de las exportaciones: el camarón es la estrella

La Presidencia afirmó que en 2025 hubo una diversificación de las exportaciones y que se "redujo la dependencia petrolera". Entre enero y octubre de 2025, la balanza comercial no petrolera registró un superávit de USD 3.987 millones, con un crecimiento del 48% frente al mismo periodo de 2024.

Según el Ministerio de Producción, las exportaciones no petroleras alcanzaron USD 23.967 millones, con un crecimiento interanual del 20%. Para el cierre de 2025, se proyectó un total de USD 29.073 millones, equivalente a un crecimiento anual estimado del 17%.

El camarón lideró el crecimiento, con ventas adicionales por USD 6,9 millones y un incremento del 29% en las exportaciones no petroleras, superando incluso al banano, tradicional producto estrella del país. El repunte respondió a una mayor demanda internacional y a la diversificación de mercados, pese a un escenario global marcado por la desaceleración económica.

Riesgo país en su nivel más bajo en ocho años

Otro de los hitos económicos del 2025 fue la evolución del riesgo país. Ecuador cerró el año con un indicador de 499 puntos, el nivel más bajo registrado en los últimos ocho años, lo que reflejó una mejora en la percepción de los mercados sobre la capacidad de pago del Estado.

El índice riesgo país mide el sobreprecio que paga el Estado para financiarse en los mercados internacionales respecto al bono soberano de Estados Unidos a 10 años de plazo. En ocho meses disminuyó 1 410 puntos, desde que Noboa ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.