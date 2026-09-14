Grupo El Rosado asumirá el manejo de Dunkin Donuts en Ecuador
La Superintendencia de Competencia Económica autorizó la operación tras concluir que la compra no representa riesgos significativos para el mercado ecuatoriano.
Grupo El Rosado asumirá la operación de Dunkin Donuts en Ecuador, luego de que la Superintendencia de Competencia Económica autorizara la adquisición de los activos de la franquicia en el país.
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Actualizada:
14 sep 2026 - 10:49
La operación se realizará a través de Restaurantes Unidos Restaunsa S. A., empresa que forma parte de Grupo El Rosado. Con la compra, esta compañía asumirá el control de la unidad de negocio encargada de la producción, distribución y comercialización de donas, productos de panadería y bebidas bajo la marca Dunkin Donuts en el país.
La operación fue autorizada por la Superintendencia
La Superintendencia de Competencia Económica informó este 14 de septiembre de 2026 que analizó previamente la transacción para determinar si podía afectar la competencia en el mercado ecuatoriano.
La operación fue autorizada por la Superintendencia
La Superintendencia de Competencia Económica informó este 14 de septiembre de 2026 que analizó previamente la transacción para determinar si podía afectar la competencia en el mercado ecuatoriano.
El análisis incluyó actividades relacionadas con cafeterías y establecimientos de alimentos y bebidas, servicios de delivery, alquiler de locales comerciales, supermercados y distribución de productos de panadería y pastelería.
No se identificaron riesgos para la competencia
Grupo El Rosado no genera riesgos significativos para la competencia.
La Superintendencia determinó que la operación no provocaría una reducción sustancial de la competencia ni crearía o reforzaría una posición dominante en los mercados analizados.
Con esta autorización, Restaunsa podrá adquirir la totalidad de los activos utilizados para operar Dunkin Donuts en Ecuador, marcando un cambio en la administración de la conocida cadena de donas y café en el país.
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