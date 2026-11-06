Incendio vehicular en la Ruta Viva: bomberos controlan emergencia cerca del redondel de Cumbayá

Un vehículo se incendió la madrugada de este viernes 6 de noviembre en el sector de Yanazarapata, cerca del redondel de Cumbayá.

El incendio se registró a las 03:28, en la Ruta Viva, sector Yanazarapata, según información proporcionada por el Cuerpo de Bomberos de Quito.

La emergencia fue reportada a la línea 9-1-1.

Tras recibir la alerta, el ECU 911 coordinó la atención con el Cuerpo de Bomberos de Quito, cuyos equipos acudieron al lugar para controlar el fuego que afectó al vehículo.

Según el reporte de las autoridades, no se registraron personas heridas ni fallecidas por este incidente.

Además, la circulación vehicular no fue suspendida y no se reportaron cierres viales en el sector.