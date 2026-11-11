Amplían 15 000 hectáreas en el Parque Nacional Podocarpus para proteger bosques 

El Parque Nacional Podocarpus, ubicado entre las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, aumentó su extensión en 15 108,27 hectáreas, tras una decisión del Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador.

Con esta modificación, el área protegida pasó de aproximadamente 138 492,58 a 153 600,856 hectáreas, lo que representa un incremento cercano al 11%.

La nueva delimitación busca proteger bosques, fuentes de agua y ecosistemas altoandinos del sur del país, así como territorios que albergan especies de flora y fauna silvestre.

¿Qué zonas se incorporan al Parque Nacional Podocarpus?

La ampliación comprende territorios de los cantones Loja, Zamora y Palanda, distribuidos en sectores de diez parroquias:

Loja

Malacatos

San Pedro de Vilcabamba

Yangana

El Porvenir del Carmen

Valladolid

Zamora

Imbana

Sabanilla

Timbara

Entre las zonas incorporadas se encuentran dos sectores de especial importancia ecológica:

Abra de Zamora: ubicada junto al límite norte del parque , donde se han registrado 14 especies de anfibios nuevas para la ciencia, según el Ministerio.

ubicada junto al límite , donde se han registrado para la ciencia, según el Ministerio. Valle del río Numbala: localizado al sur del área protegida, donde existen remanentes de árboles del género Podocarpus, que da nombre al parque nacional.

Estas áreas forman parte de los ecosistemas montanos y altoandinos que albergan bosques, matorrales y pajonales, además de fuentes de agua importantes para la región.

¿Por qué es importante la ampliación del Podocarpus?

Uno de los principales objetivos de la nueva delimitación es proteger zonas naturales que contribuyen a la conservación del agua y la biodiversidad en el sur de Ecuador.

Los bosques montanos y los ecosistemas de páramo cumplen funciones importantes en la regulación hídrica y sirven como hábitat para numerosas especies.

La incorporación de nuevos territorios también busca mejorar la conectividad ecológica, es decir, facilitar la continuidad de los hábitats naturales entre diferentes zonas de los Andes del sur.

El proceso contó con la participación de la administración del Parque Nacional Podocarpus, dependencias del Ministerio de Ambiente y Energía y el acompañamiento de la organización Naturaleza y Cultura Internacional.