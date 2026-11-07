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Ecuador

Gobierno habilita atractivos turísticos en Galápagos pero mantiene cierres preventivos por lluvias

La Dirección del Parque Nacional Galápagos reabrió lugares con accesos seguros como Punta Carola y El Garrapatero, mientras mantiene suspendido el ingreso a sitios como Las Grietas y Los Humedales.

El Parque Nacional Galápagos reabrió sitios turísticos con accesos seguros tras las lluvias, mientras mantiene cierres preventivos en puntos como Las Grietas y Los Humedales.

Puerto Villamil

Autor

Roberto Cadena

Actualizado:

07 nov 2026 - 11:06

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El Gobierno Nacional, a través de la Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG), habilitó varios sitios turísticos en el archipiélago para evaluar tras las condiciones dejadas por las recientes e intensas lluvias.

Pese al impacto del temporal, las autoridades confirmaron que la provincia insular continúa recibiendo visitantes.

Los puntos habilitados corresponden a aquellos que cuentan con accesos totalmente seguros, mientras que en otros sectores se mantienen cierres temporales de carácter preventivo a la espera de nuevas inspecciones. 

Estado de los atractivos 

De acuerdo con el informe oficial de la DPNG, la situación de los accesos por isla se distribuye de la siguiente manera:

  • En San Cristóbal: Se encuentran abiertos al público La Lobería y Punta Carola. Por el contrario, Puerto Chino y Playa Baquerizo permanecen cerrados.
  • En Santa Cruz: Está habilitada Playa El Garrapatero, pero se mantienen restringidos los ingresos a Las Grietas, El Chato y El Puntudo.
  • En Isabela: El sector de Los Humedales continúa cerrado para los turistas.

Recomendaciones a viajeros y operadores turísticos

Las autoridades precisaron que las restricciones buscan garantizar la seguridad de los turistas y la conservación de los ecosistemas locales.

El Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo exhortó a los visitantes a mantener sus planes de viaje informándose únicamente por canales oficiales y a consultar previamente con sus operadores turísticos.

Asimismo, se solicitó a los prestadores de servicios mantener activos sus planes de contingencia para precautelar el bienestar de los turistas y la comunidad local.

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