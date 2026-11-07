Gobierno habilita atractivos turísticos en Galápagos pero mantiene cierres preventivos por lluvias

El Parque Nacional Galápagos reabrió sitios turísticos con accesos seguros tras las lluvias, mientras mantiene cierres preventivos en puntos como Las Grietas y Los Humedales.

El Gobierno Nacional, a través de la Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG), habilitó varios sitios turísticos en el archipiélago para evaluar tras las condiciones dejadas por las recientes e intensas lluvias.

Pese al impacto del temporal, las autoridades confirmaron que la provincia insular continúa recibiendo visitantes.

Los puntos habilitados corresponden a aquellos que cuentan con accesos totalmente seguros, mientras que en otros sectores se mantienen cierres temporales de carácter preventivo a la espera de nuevas inspecciones.

Estado de los atractivos

De acuerdo con el informe oficial de la DPNG, la situación de los accesos por isla se distribuye de la siguiente manera:

En San Cristóbal: Se encuentran abiertos al público La Lobería y Punta Carola. Por el contrario, Puerto Chino y Playa Baquerizo permanecen cerrados.

Se encuentran abiertos al público La Lobería y Punta Carola. Por el contrario, Puerto Chino y Playa Baquerizo permanecen cerrados. En Santa Cruz: Está habilitada Playa El Garrapatero, pero se mantienen restringidos los ingresos a Las Grietas, El Chato y El Puntudo.

En Isabela: El sector de Los Humedales continúa cerrado para los turistas .

Recomendaciones a viajeros y operadores turísticos

Las autoridades precisaron que las restricciones buscan garantizar la seguridad de los turistas y la conservación de los ecosistemas locales.

El Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo exhortó a los visitantes a mantener sus planes de viaje informándose únicamente por canales oficiales y a consultar previamente con sus operadores turísticos.

Asimismo, se solicitó a los prestadores de servicios mantener activos sus planes de contingencia para precautelar el bienestar de los turistas y la comunidad local.