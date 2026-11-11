Hallan un hombre baleado y sin vida en una zanja de Samanes 5, norte de Guayaquil

Un cuerpo baleado fue encontrado en una zanja del norte de Guayaquil

Un hombre de aproximadamente 28 a 30 años fue encontrado sin vida en una zanja de la ciudadela Samanes 5, en el norte de Guayaquil, la tarde de este miércoles 11 de noviembre de 2026.

El hallazgo generó preocupación entre los habitantes del sector, mientras unidades de la Policía Nacional, Criminalística y el Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para realizar las labores correspondientes.

También llegaron familiares de la víctima, quienes permanecieron en los exteriores de la escena.

¿Qué se conoce sobre la muerte del hombre en Samanes 5?

De acuerdo con versiones extraoficiales recogidas en el lugar, el hombre habría sido víctima de un intento de robo cuando caminaba por las inmediaciones de un puente.

En medio de la situación, presuntamente se lanzó a la zanja para escapar de los delincuentes.

Moradores señalaron que el hombre habría recibido un disparo en la espalda y que, posteriormente, fue encontrado sin vida dentro del agua.

Sin embargo, estas circunstancias no habían sido confirmadas oficialmente por las autoridades al momento de este reporte.

Medicina Legal realizó el levantamiento del cadáver

Tras las primeras diligencias en el sitio, personal de Medicina Legal llegó para realizar el levantamiento del cadáver y trasladarlo para los procedimientos correspondientes.

Durante la intervención policial, los familiares solicitaron a los equipos de comunicación mantenerse alejados del lugar donde se desarrollaba el procedimiento.

Moradores denuncian preocupación por la zanja

El hallazgo también reavivó las preocupaciones de los habitantes de Samanes 5 por las condiciones de seguridad en esta zona.

Un morador que aseguró vivir desde hace 34 años en el sector manifestó que no sería la primera vez que encuentran cadáveres flotando en esta zanja. Además, cuestionó la falta de soluciones y pidió que se intervenga el espacio.

Los habitantes esperan que las autoridades atiendan sus reclamos y refuercen la seguridad en los alrededores para evitar nuevos hechos violentos.