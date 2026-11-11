Desinstalan 39 cámaras de vigilancia clandestinas durante operativo en Pasaje

Operativo del Bloque de Seguridad en el cantón Pasaje, provincia de El Oro, para el retiro de cámaras de vigilancia no autorizadas.

Este miércoles 11 de noviembre de 2026, el ECU 911, en coordinación con la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y la Gobernación de El Oro, ejecutó un operativo en el cantón Pasaje para retirar 39 dispositivos de videovigilancia.

De acuerdo con las autoridades, habrían sido instaladas de manera irregular en espacios públicos.

Acciones del Bloque de Seguridad

La intervención forma parte de las acciones articuladas por el Bloque de Seguridad tras trabajos de inteligencia desarrolladas por las fuerzas del orden.

Las autoridades ejecutaron el operativo para evitar que los equipos instalados de forma clandestina sean utilizados para vigilar los movimientos de la fuerza pública.

El operativo se llevó a cabo en cumplimiento de los Decretos Ejecutivos 214 y 397, los cuales establecieron las competencias del ECU 911 como entidad rectora del sistema de videovigilancia a escala nacional.

El objetivo de estas acciones es regularizar el control de los equipos y evitar que sean utilizados al margen de la ley para vigilar a la fuerza pública o facilitar actividades ilícitas.

Aclaración a la ciudadanía

Las autoridades recordaron que las intervenciones se realizan de manera exclusiva sobre equipos colocados sin autorización en bienes y espacios públicos.

El ECU 911, en coordinación con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, retiró 39 dispositivos de videovigilancia colocados sin autorización en espacios públicos de Pasaje.

Asimismo aclararon que no afecta a las cámaras de seguridad instaladas en domicilios o propiedades privadas.