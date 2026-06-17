Un camión impactó contra una parada de buses en la av. Simón Bolívar este miércoles 17 de junio

Un camión se impactó contra una parada de bus en la av. Simón Bolívar, en la Loma de Puengasí

Dos personas quedaron heridas luego de que un camión perdió pista y se impactó contra una parada de buses en la av. Simón Bolívar este miércoles 17 de junio de 2026.

El choque ocurrió en el sector de la Loma de Puengasí, en el suroriente de Quito, en sentido norte-sur. El carril derecho de la vía se encuentra cerrado y personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), gestiona el tránsito en el lugar.

Dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a una casa de salud. Una de ellas tenía una fractura expuesta, detalló la entidad.

Según la AMT, hay dos vehículos livianos involucrados en este siniestro. Se conoce que el camión perdió pista y se estrelló.

Un muerto en un choque en La Ofelia

Otro siniestro de tránsito se registró en el sector de La Ofelia, en el norte de la capital. Un motocilcista falleció al impactarse con un vehículo.

Personal de Medicina Legal llegó hasta el sitio para realizar el levantamiento del cadáver. Las autoridades investigan las causas del siniestro.