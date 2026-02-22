Consejos clave ante tormentas eléctricas

Ante el incremento de episodios de tormenta eléctrica, Bomberos Quito difundió una serie de recomendaciones preventivas para reducir riesgos y proteger a la ciudadanía durante este tipo de eventos climáticos.

Los Bomberos pidieron refugiarse en lugares cerrados y seguros, evitar permanecer bajo árboles, cercas o zonas con acumulación de agua, y desconectar aparatos eléctricos para prevenir daños por sobrecargas.

En caso de encontrarse dentro de un vehículo, se recomienda detenerse en un sitio seguro, apagar el motor y no tocar superficies metálicas. Estas acciones buscan disminuir la exposición directa a descargas eléctricas.

Los Bomberos recuerdan a la ciudadanía que, ante cualquier emergencia, está habilitada la línea 911, e insistió en que la prevención es clave para evitar accidentes mientras persisten condiciones climáticas adversas.