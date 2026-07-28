Hallan cinco cadáveres de bebés en un domicilio en Francia

La Policía intervino en una vivienda donde se hallaron cinco cadáveres de bebés.

Agentes de policía hallaron cinco cadáveres de bebés en el domicilio de una pareja en Orange, en el sureste de Francia, dentro de cajas, indicaron este martes 28 de julio de 2026 varias fuentes.

Los policías hallaron los cuerpos en casa de una pareja, después que la mujer hubiera dado a luz el lunes un bebé con buena salud, según una fuente próxima a la investigación.

Las declaraciones del hombre, que descubrió el embarazo de su pareja en el momento del parto, alertaron a los servicios sociales y psicológicos.

Por el momento se desconocen las causas de la tragedia. La fiscalía de Carpentras, contactada por AFP, no quiso comunicar por ahora.

Los casos de homicidios de bebés al nacer no son raros. A veces están marcados por una alteración del discernimiento de la madre o por la negación de embarazos, que se ocultan a su entorno.

En febrero, una mujer de 50 años fue detenida tras el hallazgo de dos bebés en su congelador en Aillevillers-et-Lyaumont, en el este de Francia.

En el caso francés más grave de infanticidio, Dominique Cottrez fue condenada en 2015 a nueve años de prisión por matar a ocho recién nacidos. El jurado reconoció una alteración del discerminiento.