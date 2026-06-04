Lobos marinos llegan a las costas de Esmeraldas

Lobos podrían encontrarse en períodos de descanso o recuperación

Varios lobos marinos del tipo fino sudamericano (Arctocephalus australis) fueron avistados en las playas de Atacames, Same y Las Palmas, en la provincia de Esmeraldas este jueves, 4 de junio del 2026.

Técnicos ambientales y guardaparques activaron un monitoreo especial para proteger a los animales y garantizar su bienestar durante su permanencia en la costa continental.

Las labores se realizaron en coordinación con autoridades locales y miembros de la Policía Nacional.

Monitoreo de lobos marinos en playas de Esmeraldas

Los especialistas verificaron el estado de varios lobos marinos, observados en distintos puntos de la costa esmeraldeña.

Según los reportes, estos animales podrían encontrarse en períodos de descanso o recuperación antes de regresar al mar.

Lobos marinos de Galápagos llegan hasta las costas de Esmeraldas Ministerio de Ambiente Lobos podrían encontrarse en períodos de descanso o recuperación Ministerio de Ambiente Se recomienda a los ciudadanos mantener una distancia de 𝟐 𝐦𝐞𝐭𝐫𝐨𝐬 Ministerio de Ambiente

Para evitar afectaciones a la fauna silvestre, el personal técnico delimitó áreas de protección temporal alrededor de los ejemplares y emitió recomendaciones dirigidas a turistas, comerciantes y prestadores de servicios que operan en las playas donde fueron avistados.

Recomendaciones para proteger a la fauna silvestre

Las autoridades recordaron a la ciudadanía que es importante mantener una distancia mínima de dos metros de los animales y evitar cualquier tipo de interacción, alimentación o intento de acercamiento que pueda alterar su comportamiento natural.

Además, solicitaron reportar de inmediato al ECU 911 cualquier caso en el que un lobo marino presente heridas, signos de enfermedad, se encuentre atrapado o en una situación que represente riesgo para su integridad.