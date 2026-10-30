Ecuador es elegido para presidir la cumbre de biodiversidad COP18 de la ONU en 2028

Ecuador gana la votación en la COP17 y organizará la próxima conferencia mundial sobre biodiversidad

Ecuador fue elegido para presidir la próxima COP18 sobre biodiversidad en 2028, al término de una votación celebrada el sábado, 31 de octubre del 2026 (tiempo de Armenia) durante una sesión plenaria de la COP17 en Armenia, país anfitrión de esta conferencia internacional que está llegando a su fin.

"Habiendo obtenido la mayoría requerida, Ecuador ha sido elegido para acoger la 18ª sesión de la Conferencia de las Partes. Felicitaciones", declaró el sábado el presidente de la COP17, Hambardzum Matevosyan, al leer los resultados de una votación secreta realizada unos minutos antes.

Quito obtuvo 55 votos, apenas por delante de Ciudad de Panamá, que recibió 53, entre los países que asisten a la COP17 en Ereván, capital de Armenia.

La conferencia sobre la naturaleza se celebra cada dos años para negociar objetivos globales destinados a frenar la pérdida de biodiversidad.

Es independiente de las cumbres climáticas de la ONU, que se celebran anualmente y tendrán lugar en Turquía el mes que viene.