Copa Libertadores Femenina 2026: Corinthians y Cruzeiro definen el título en Quito

Cruzeiro y Corinthians se enfrentarán por el título de la Copa Libertadores Femenina 2026

El estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito se viste de gala este sábado 31 de octubre de 2026 para albergar el partido decisivo de la Libertadores Femenina.

En una jornada histórica para el fútbol sudamericano en territorio ecuatoriano, Quito recibe el choque estelar que consagrará al nuevo club campeón del continente. Tras dos semanas de competencia de alto nivel disputadas en las subsedes locales, la fiesta del Continente llega a su fin.

La gran final de la edición 2026 ofrece un apasionante duelo 100% brasileño entre el Sport Club Corinthians Paulista y el Cruzeiro Esporte Clube.

Ambas escuadras lograron superar un desgastante camino en la fase de grupos y llaves de eliminación directa para instalarse en la instancia definitiva.

La solvencia táctica y la profundidad de plantilla demostradas por ambos planteles ratifican la hegemonía del balompié femenino de Brasil en las últimas temporadas.

El compromiso por el trofeo continental está programado para dar inicio a las 19:00 (hora local de Ecuador, Colombia y Perú).

Para los aficionados que sigan el encuentro en el resto de la región, las acciones arrancarán a las 20:00 en Bolivia y Venezuela, mientras que en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay el silbatazo inicial sonará a las 21:00.

El escenario de la casa de Liga de Quito luce un marco impecable para recibir a las delegaciones finalistas.

Corinthians llega al partido decisivo consolidado como uno de los proyectos más sólidos del continente, buscando añadir una estrella más a su vitrina internacional.

El "Timão" avanzó a la final tras vencer con autoridad en semifinales al club colombiano Independiente Santa Fe Femenino en un vibrante encuentro.

Las dirigidas por el cuerpo técnico paulista han exhibido un bloque defensivo firme combinado con una efectividad goleadora letal en los momentos determinantes de la competencia.

Por su parte, Cruzeiro ha firmado una campaña épica al acceder por primera vez en su historia a la definición por el título continental.

La escuadra de Belo Horizonte alcanzó la gran final tras superar una exigente semifinal frente a Club Olimpia de Paraguay, mostrando un despliegue físico sobresaliente en la altitud de Quito.

El conjunto azul apuesta a la velocidad de sus extremos y al orden táctico en la mitad de la cancha para dar el golpe decisivo ante el favorito de la serie.

Antes de la gran final, la jornada sabatina en la Casa Blanca arrancará a las 15:00 (hora ecuatoriana) con el partido por el tercer puesto. Independiente Santa Fe y Club Olimpia se enfrentarán en el duelo de consuelo, buscando subirse al podio del torneo y asegurar el premio económico correspondiente al tercer lugar. S