Recapturan a cuarto preso fugado de la cárcel de Santo Domingo; otros dos siguen prófugos

La Policía Nacional recapturó este viernes 30 de octubre a un cuarto recluso fugado de la cárcel Bellavista, en Santo Domingo.

La Policía Nacional recapturó este viernes 30 de octubre de 2026 a otro de los seis privados de libertad que se fugaron de la cárcel Bellavista, en Santo Domingo de los Tsáchilas. Con esta detención, cuatro internos han sido recapturados y otros dos permanecen prófugos.

El operativo se realizó aproximadamente a las 13:30 en la parroquia Puerto Limón. El detenido fue identificado como Damián J., según informó el coronel Alex Silva, comandante policial en Santo Domingo.

De acuerdo con el oficial, la localización fue posible gracias a una alerta ciudadana y a trabajos de inteligencia e investigación desarrollados por la Policía Nacional.

¿Cómo escaparon los seis presos de la cárcel Bellavista?

La fuga ocurrió durante la madrugada del lunes 12 de octubre, cuando seis reclusos lograron salir del área de máxima seguridad del centro penitenciario.

Según los reportes policiales, los internos abrieron un agujero en la pared de una celda, que conectaba con un ducto de tuberías y permitía acceder a la parte posterior del pabellón.

Las investigaciones preliminares también revelaron problemas en el sistema de videovigilancia de la prisión. La Policía informó que varias cámaras estaban dañadas o no existían en determinados sectores, lo que dificultó reconstruir la fuga.

Tras el escape, las autoridades desplegaron operativos de búsqueda en diferentes sectores de Santo Domingo de los Tsáchilas.