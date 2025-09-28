La Reserva de Biósfera de Galápagos se amplía a 20,6 millones de hectáreas

La Reserva de Biósfera de Galápagos se amplió a 20,6 millones de hectáreas.

La Reserva de Biósfera de Galápagos fue ampliada a 20,6 millones de hectáreas, según informó la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, a través de sus redes sociales este domingo 28 de septiembre de 2025.

La extensión de la Reserva de Biósfera se amplió de 14,2 millones de hectáreas. La decisión se hizo oficial en la 37 Sesión del Consejo Internacional de Coordinación sobre el Hombre y la Biósfera del MAB de la Unesco, en Hangzhou, China.

“Este es un hito para el Ecuador y un firme compromiso con la conservación de la biodiversidad, la acción climática y el desarrollo sostenible”, escribió Manzano.

En su mensaje, Manzano destacó el esfuerzo de los guardaparques y la comunidad galapagueña en la armonización de la relación entre población y naturaleza.

En 2022 el entonces presidente Guillermo Lasso firmó un Decreto Ejecutivo para oficializar la creación de la nueva área protegida en las islas Galápagos. Esta fue bautizada como 'Hermandad'.

Según la Unesco, la Reserva de la Biósfera de Galápagos está en el Océano Pacífico, a 970 kilómetros de la zona continental de Ecuador continental.