Ecuador vs Costa de Marfil: este es el nuevo árbitro para el debut en el Mundial 2026

Francois Letexier será el árbitro del partido entre Ecuador y Costa de Marfil

A solo dos días del esperado debut de La Tri en el Mundial 2026, la FIFA ha confirmado un cambio imprevisto en la terna arbitral para el partido entre Ecuador y Costa de Marfil.

El réferi inglés Michael Oliver, quien había sido designado inicialmente para impartir justicia en este compromiso, sufrió una lesión que le impedirá estar en el terreno de juego, por lo que el organismo internacional se vio obligado a buscar un reemplazo inmediato.

El encargado de asumir la responsabilidad será el francés François Letexier, un colegiado de 37 años perteneciente a la categoría élite de la UEFA. Letexier llega con un cartel impecable y una gran experiencia internacional reciente, tras haber dirigido partidos de alta presión en la Ligue 1 de su país, el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024 y la gran final de la Eurocopa de ese mismo año.

Con esta modificación, el equipo arbitral en la cancha pasa a ser de una sola nacionalidad, ya que el nuevo juez central estará acompañado por sus compatriotas Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni como asistentes de línea.

Rol Nombre Nacionalidad Árbitro Central François Letexier Francia Asistente 1 Cyril Mugnier Francia Asistente 2 Mehdi Rahmouni Francia Cuarto Árbitro (VAR) Khalid Alturais Arabia Saudita Quinto Árbitro (VAR) Mohammed Alabakry Arabia Saudita

Por su parte, la delegación encargada de la tecnología no sufrirá alteraciones, manteniendo a los saudíes Khalid Alturais y Mohammed Alabakry a cargo de las revisiones en el VAR.

Este trascendental encuentro, que marcará el estreno de ambas selecciones en el Grupo E de la Copa del Mundo, se disputará este domingo 14 de junio en la cancha del Lincoln Financial Field de Filadelfia.

El cambio de silbante añade un matiz de última hora a la preparación de un partido clave para las aspiraciones de clasificación del conjunto ecuatoriano.