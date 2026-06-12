Ecuador vs Costa de Marfil: este es el nuevo árbitro para el debut en el Mundial 2026
El árbitros inglés Michael Oliver, quien había sido designado en un prinicipio para impartir justicia en este compromiso, sufrió lesión.
Francois Letexier será el árbitro del partido entre Ecuador y Costa de Marfil
Tomado de redes sociales
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Actualizado:
12 jun 2026 - 15:52
A solo dos días del esperado debut de La Tri en el Mundial 2026, la FIFA ha confirmado un cambio imprevisto en la terna arbitral para el partido entre Ecuador y Costa de Marfil.
El réferi inglés Michael Oliver, quien había sido designado inicialmente para impartir justicia en este compromiso, sufrió una lesión que le impedirá estar en el terreno de juego, por lo que el organismo internacional se vio obligado a buscar un reemplazo inmediato.
El encargado de asumir la responsabilidad será el francés François Letexier, un colegiado de 37 años perteneciente a la categoría élite de la UEFA. Letexier llega con un cartel impecable y una gran experiencia internacional reciente, tras haber dirigido partidos de alta presión en la Ligue 1 de su país, el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024 y la gran final de la Eurocopa de ese mismo año.
Con esta modificación, el equipo arbitral en la cancha pasa a ser de una sola nacionalidad, ya que el nuevo juez central estará acompañado por sus compatriotas Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni como asistentes de línea.
Por su parte, la delegación encargada de la tecnología no sufrirá alteraciones, manteniendo a los saudíes Khalid Alturais y Mohammed Alabakry a cargo de las revisiones en el VAR.
Este trascendental encuentro, que marcará el estreno de ambas selecciones en el Grupo E de la Copa del Mundo, se disputará este domingo 14 de junio en la cancha del Lincoln Financial Field de Filadelfia.
El cambio de silbante añade un matiz de última hora a la preparación de un partido clave para las aspiraciones de clasificación del conjunto ecuatoriano.
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