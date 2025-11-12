Polémica entre el Gobierno y el Municipio de Guayaquil por consumo de agua potable

Técnicos del MAE recogieron muestras de agua de la planta potabilizadora La Toma este miércoles 12 de noviembre del 2025.

La polémica entre el Gobierno y el Municipio de Guayaquil por el consumo de agua potable continúa. Este miércoles 12 de noviembre del 2025, la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, realizó una inspección de control en las zonas de descarga de agua administradas por Interagua.

Manzano aseguró que el agua potable en Guayaquil no es apta para el consumo humano ya que “se encuentra contaminada”. Incluso aseveró que el río Daule “es una cloaca” tras la toma de muestras agua cruda en una zona de descargas que tiene la empresa Interagua hacia el afluente.

"Tenemos un alto riesgo de que estamos tomando agua que no es apta para el consumo humano (...). Estamos con graves riesgos de que existan coliformes fecales, agua con exceso de aluminio o manganeso", subrayó la ministra.

Además, precisó los niveles de metales y compuestos químicos detectados en el recurso hídrico superan los límites permitidos por la normativa, por lo que pidió a la ciudadanía no consumir agua directamente desde el grifo, sino hervirla primero.

“El río Daule está en una cloaca porque el mismo Municipio bota el agua sin tratar (…) les pido que no tomen agua del grifo”, dijo la ministra Manzano.

Agregó este miércoles que iban a tomar muestras del agua del río a la altura de las plantas de tratamiento Guayacanes-Samanes y Sauces-Alborada, en el norte de la ciudad. Añadió que iban a realizar una inspección similar en el sector de Las Esclusas, en el sur del Puerto Principal.

No se preocupan por ciudades que no tienen agua potable

El acalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, respondió a las acusaciones en su enlace radial de los miércoles. “Se preocupan tanto supuestamente de Guayaquil y no se preocupan por ciudades que ni siquiera tienen agua potable, peor alcantarillado”, dijo.

Según el burgomaestre, el agua de Guayaquil es completamente apta para el consumo humano y no tiene ningún tipo de contaminación. Indicó que la polémica es una forma de intimidación por parte del Gobierno.

"Quiero decirles a los guayaquileños con total tranquilidad que el agua que reciben es segura y apta para el consumo. Nadie se enferma, nadie tiene diarrea ni urticaria, no hay casos de hepatitis ni enfermedades vinculadas al agua", sentenció.