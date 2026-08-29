Detienen a extranjera que habría intentado salir de Ecuador con decenas de iguanas en su maleta

La mujer habría intentado salir de Ecuador con destino a Islandia

Una ciudadana extranjera fue aprehendida en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, en Quito, tras ser señalada por un presunto caso de tráfico ilícito de vida silvestre.

Durante un control, este 28 de agosto del 2026, las autoridades encontraron decenas de iguanas transportadas dentro de una maleta.

Hallazgo de iguanas en una maleta

La Fiscalía, a través de su Unidad de Medio Ambiente y Naturaleza, y la Policía Nacional participaron en el procedimiento realizado en el aeropuerto de Quito.

Según la información preliminar, la mujer habría intentado salir de Ecuador con destino a Islandia, llevando los animales ocultos en su equipaje.

Hallazgo de iguanas en una maleta en el aeropuerto de Quito Fiscalía General del Estado Autoridades reportan hasta 32 ejemplares encontrados Fiscalía General del Estado La información inicial del caso también mencionaba el hallazgo de 28 iguanas. Fiscalía General del Estado La mujer habría intentado salir de Ecuador con destino a Islandia Fiscalía General del Estado Investigación por presunto tráfico de vida silvestre Fiscalía General del Estado Decenas de iguanas transportadas dentro de una maleta. Fiscalía General del Estado El caso fue puesto en conocimiento de la autoridad competente Fiscalía General del Estado Investigaciones por un presunto delito de tráfico ilícito de vida silvestre. Fiscalía General del Estado

Autoridades reportan hasta 32 ejemplares encontrados

Durante el control, agentes de la Unidad de Protección del Medio Ambiente localizaron 32 ejemplares de iguanas, que eran transportados en recipientes plásticos dentro de una maleta.

Las autoridades investigan si se trata de iguanas marinas de Galápagos, una especie cuya presencia deberá ser determinada mediante los procedimientos de identificación correspondientes.

La información inicial del caso también mencionaba el hallazgo de 28 iguanas.

Investigación por presunto tráfico de vida silvestre

El caso fue puesto en conocimiento de la autoridad competente para continuar con las investigaciones por un presunto delito de tráfico ilícito de vida silvestre.

Además, se activaron los procedimientos para la identificación, protección y conservación de los animales encontrados durante el operativo en el Aeropuerto Mariscal Sucre.

La ciudadana extranjera quedó a órdenes de las autoridades mientras avanzan las investigaciones.