'Puede ser un buen año para ganar el Balón de Oro', dice Mbappé

El delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, demostró este lunes 7 de septiembre de 2026 que "puede ser un buen año" para ganar el Balón de Oro, tras convertirse en el máximo goleador histórico de los mundiales.

"Pienso que puede ser un buen año para mí para ganar el Balón de Oro", dijo Mbappé en la rueda de prensa previa al partido de Champions del martes contra el Inter de Milán.

El delantero francés destacó que hizo "mucha historia este verano en la competición más importante del deporte", en referencia al Mundial 2026, donde fue el máximo goleador.

Mbappé anotó 10 goles en el pasado Mundial, con lo que alcanzó los 22 tantos en citas mundialistas, convirtiéndose en el máximo goleador histórico, por delante de los 21 de Leo Messi y los 16 del alemán Miroslav Klose.

El delantero del Real Madrid se expresaba así después de que hace unos días su técnico José Mourinho dejara entrever, sin citarlo, que merecía el Balón de Oro.

Mbappé, de 27 años, todavía no ha ganado este prestigioso trofeo que se otorga al mejor jugador del mundo.

Mourinho consideró que ese galardón debe darse a jugadores que "cuando se retiran, los echamos de menos para la eternidad" y no sólo por ganar la Champions o el Mundial.

"Sabemos quién ha hecho historia a nivel individual este verano", añadió Mourinho.

"Cuando juegas con el Real Madrid, que es el mejor club del mundo, de manera natural, la gente te asocia a este tipo de premios", aseguró Mbappé.

Preguntado por si se considera el mejor del mundo, contestó que "siempre", "pero eso es algo muy personal, cada uno tiene su opinión".

"Tengo la sensación de que es un buen año para eso (ganar el Balón de Oro) pero queda mucho tiempo y la gente tiene la libertad de votar a quien piensa que es el mejor jugador del mundo", concluyó.