Antigua vía a Conocoto cerrada por siniestro de tránsito este sábado 13 de diciembre

Un vehículo afectado en el siniestro de tránsito la tarde de este sábado.

Dos personas resultaron afectadas en un siniestro de tránsito en la antigua vía a Conocoto la tarde de este sábado 13 de diciembre del 2025, informó el Cuerpo de Bomberos de Quito.

La vía se encuentra cerrada al tránsito vehicular en sentido Valle-Quito, indicó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

En la emergencia participan 10 efectivos del Cuerpo de Bomberos y cuatro vehículos.

Puede tomar rutas alternas como la Autopista General Rumiñahui o la calle Princesa Toa.

(Noticia en desarrollo...)