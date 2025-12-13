Regresa el tradicional concurso de años viejos a Quito este 2025

El concurso de años viejos se realiza en Quito el 31 de diciembre del 2025.

El tradicional concurso de años viejos se retomará en Quito este 31 de diciembre del 2025. Para este año se prevé que haya dos concursos simultáneos en el norte y sur de Quito.

En el norte, el concurso de años viejos se realizará en la avenida Amazonas y en el sur en la Tribuna del Sur. El evento está organizado por Metro Ecuador y el Municipio de Quito.

Se espera que este año haya gran cantidad de asistentes en ambos eventos. Cada año decenas de personas se congregan para disfrutar de los años viejos y de un festival de música y alegría para despedir el año.

A lo largo de la avenida de Amazonas, el concurso será en el tramo comprendido entre las avenidas Patria y Colón. Los horarios se anunciarán en las próximas horas.