Trump tendrá una moneda conmemorativa por los 250 años de EE.UU.

La moneda conmemorativa llevará el rostro de Donald Trump y las fechas 1776-2026

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos presentó este miércoles 15 de julio del 2026 el diseño de una moneda conmemorativa de un dólar.

Llevará la imagen del presidente Donald Trump como parte de las celebraciones por los 250 años de la independencia del país.

La pieza muestra un retrato frontal del mandatario acompañado por las inscripciones "Liberty", "In God We Trust" y las fechas 1776-2026.

En el reverso aparece un águila inspirada en el Gran Sello de Estados Unidos. Según el Tesoro, la moneda comenzará a producirse este año y será distribuida durante las conmemoraciones del Semiquincentenario.

Una moneda para el aniversario de Estados Unidos

La propuesta forma parte del programa oficial por los 250 años de la independencia estadounidense.

El diseño definitivo fue aprobado meses atrás por la U.S. Commission of Fine Arts, organismo encargado de revisar proyectos artísticos federales, antes de que la Casa de la Moneda iniciara la producción.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que la moneda busca conmemorar "el legado de la libertad" y representar los valores estadounidenses durante la celebración nacional.

La medida genera cuestionamientos

El anuncio provocó un debate entre expertos y legisladores debido a que una ley federal prohíbe, en términos generales, que personas vivas aparezcan en la moneda estadounidense.

Sin embargo, el Gobierno sostiene que el programa conmemorativo del aniversario permite emitir esta pieza especial.

La decisión también se suma a otras iniciativas impulsadas por la administración Trump para conmemorar el aniversario número 250 de Estados UnidoS.

Entre ellas la emisión de un pasaporte conmemorativo y otros elementos oficiales relacionados con la celebración nacional.