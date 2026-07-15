Déficit de 735 jueces provoca cuatro problemas en el sistema judicial de Ecuador

Según la Judicatura, en Ecuador existe un déficit de 735 jueces.

El déficit de 735 jueces en Ecuador ha profundizado la crisis que enfrenta la Función Judicial. Esta situación ha provocado cuatro problemas adicionales que impactan directamente a los usuarios del sistema de justicia.

Según datos de la Dirección General de Talento Humano del Consejo de la Judicatura, el 54% de las dependencias judiciales del país se encuentra en estado crítico o de alerta, pues han sobrepasado su capacidad de despacho de causas.

Frente a este escenario, el Pleno del Consejo de la Judicatura declaró el 14 de julio de 2026 la emergencia judicial y aprobó un mecanismo excepcional para la designación de jueces temporales

Los magistrados temporale serán designados para los Tribunales de Garantías Penales, las Cortes Provinciales de Justicia y conjueces temporales de la Corte Nacional, mientras avanzan los concursos públicos para cubrir las vacantes.

La declaratoria de emergencia se sustentó en informes técnicos y jurídicos que advierten que la falta de magistrados está afectando el funcionamiento del sistema judicial y la atención de miles de procesos en todo el país.

Un informe de la Judicatura, elaborado en junio de 2025, ya advertía que los juzgados de las materias Civil y Penal son los que presentan la mayor necesidad de nuevos jueces.

En ese documento, la institución alertó que "la alarmante falta de jueces ha sumido a la Función Judicial en un colapso procesal insostenible".

4 principales problemas provocados por la falta de jueces

De acuerdo con el diagnóstico del Consejo de la Judicatura, el déficit de magistrados ha generado al menos cuatro consecuencias que afectan el funcionamiento del sistema judicial:

1. Retrasos en la resolución de causas

La escasez de jueces ha provocado audiencias fallidas o diferidas, lo que retrasa la tramitación y resolución de los procesos judiciales.

2. Acumulación de expedientes y sobrecarga laboral

La falta de personal ha incrementado la acumulación de causas en las dependencias judiciales, elevando la carga de trabajo para los jueces en funciones y el resto del personal.

Fiscalía acumula cerca de 1,8 millones de expedientes

3. Mayor riesgo de errores en las decisiones judiciales

La Judicatura advierte que la excesiva carga procesal incrementa el margen de error en los fallos judiciales, debido al volumen de casos que deben atender los magistrados.

4. Dificultades para conformar tribunales

El déficit también impide integrar con normalidad los tribunales de justicia, lo que complica el desarrollo de audiencias y retrasa la resolución de procesos.