Banco Mundial aprueba USD 800 millones para financiar obras en Ecuador

El financiamiento se utilizará en obras de Municipios y Prefecturas.

El Banco Mundial aprobó este un programa de financiamiento por USD 800 millones para Ecuador. Los recursos estarán destinados a proyectos de infraestructura ejecutados por gobiernos locales y empresas públicas.

El programa tendrá una duración de 10 años y se desarrollará en tres fases, a través del Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE), informó el Banco Mundial este jueves 24 de septiembre del 2026.

Municipios, prefecturas y empresas públicas podrán acceder a financiamiento para proyectos relacionados con energía, transporte, movilidad sostenible, desarrollo urbano, gestión de riesgos de desastres y vivienda.

Proyecto desarrollado en tres ejes

La primera fase contempla USD 200 millones del Banco Mundial. A estos recursos se sumarán otros USD 50 millones de cofinanciamiento paralelo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).

Durante la primera etapa se priorizarán inversiones en infraestructura y servicios locales. El programa también financiará la preparación de proyectos y asistencia técnica para mejorar la planificación y ejecución de las obras.

Según las proyecciones del programa, durante sus tres fases las inversiones podrían beneficiar a más de tres millones de personas, mediante proyectos relacionados con conectividad, acceso a energía, infraestructura urbana y vivienda.

Además, se plantea movilizar hasta USD 750 millones de capital privado para financiar infraestructura.

“Con este programa apoyamos al país para desarrollar proyectos de calidad, cerrar brechas de infraestructura y generar empleo y crecimiento sostenible en los gobiernos locales”, señaló Ariel Yépez, director de División del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

Por su parte, Carlos Rivera, gerente general del BDE, indicó que el financiamiento permitirá ampliar los recursos disponibles para proyectos de municipios, prefecturas y empresas públicas.