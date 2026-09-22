Feria laboral virtual ofrecerá más de 1 200 vacantes en Ecuador: fechas y pasos para postular

Feria Laboral Virtual 360: Conozca las 1.235 vacantes disponibles y cómo postular del 24 al 26 de septiembre

La Feria Laboral Virtual 360 comenzará a las 09:00 del jueves 24 de septiembre y permanecerá habilitada hasta las 23:59 del sábado 26 de septiembre.

Los participantes podrán conectarse desde cualquier lugar, sin necesidad de acudir a una sede física.

El encuentro contará con empresas vinculadas con la industria, servicios, tecnología y distribución de productos masivos.

Las vacantes están dirigidas a estudiantes, graduados, profesionales y personas de distintas edades que buscan una oportunidad laboral.

¿Qué perfiles buscan las empresas?

Entre los puestos disponibles están los relacionados con marketing, ventas, áreas operativas, pasantías, finanzas, contabilidad, administración, producción, bodega y logística.

También se buscan técnicos, conductores, asistentes, mecánicos, electricistas, diseñadores, cajeros y personal de servicio al cliente.

La oferta incluye además oportunidades para analistas de crédito, desarrolladores de software e inteligencia artificial, mantenimiento, experiencia del cliente y operaciones.

Los postulantes podrán revisar los requisitos de cada empresa y enviar su información directamente mediante la plataforma.

¿Cómo registrarse en la feria laboral?

Para participar, los interesados deben ingresar a www.ferialaboral360.com, seleccionar la opción de registro y crear una cuenta en la plataforma Talent360.

Luego deberán completar sus datos personales, formación académica, experiencia y habilidades, además de cargar su hoja de vida.

Pasos para ingresar a las vacantes

Durante los días de la feria, el usuario deberá ingresar nuevamente a la página, hacer clic en “Ingreso a la feria” y colocar el correo electrónico registrado.

Después podrá acceder a un mapa virtual con los stands de las empresas participantes.

En cada stand estarán disponibles los nombres de las vacantes. Al seleccionar una oferta, el perfil del postulante será enviado a la empresa, que podrá revisarlo y contactarlo si cumple con los requisitos del puesto.

Recomendaciones para mejorar la hoja de vida

La organización recomienda presentar una hoja de vida clara, breve y actualizada, con información precisa sobre estudios, experiencia y habilidades.

También sugiere revisar todos los datos antes de enviarlos y cuidar los detalles de presentación, incluida la fotografía cuando sea solicitada.

Los participantes formarán parte de la bolsa de empleo Talent360, a la que podrán acceder empresas que busquen determinados perfiles profesionales.

Esto permitirá que los candidatos sean considerados para futuras oportunidades laborales.