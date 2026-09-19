Francia analiza otorgar nuevo crédito a Ecuador para seguridad y muestra interés en la ampliación del Metro de Quito.

El Gobierno de Francia, a través de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) , evalúa la entrega de un nuevo préstamo a Ecuador destinado a fortalecer la seguridad nacional.

Así lo anunció el ministro delegado de Comercio Exterior de Francia, Nicolas Forissier, tras su visita oficial al país.

El crédito buscará financiar programas para prevenir el reclutamiento de jóvenes por bandas delictivas, combatir la minería ilegal y frenar el lavado de activos.

Aunque el monto final del financiamiento aún se encuentra en análisis.

Forissier destacó que la AFD ya ha canalizado más de USD 1 500 millones en proyectos para el Estado ecuatoriano y municipios.

Interés en la ampliación del Metro de Quito

Durante su agenda en la capital, el ministro francés se reunió con el alcalde Pabel Muñoz para ratificar el interés de participar en la extensión de la Primera Línea del Metro de Quito.

El proyecto de ampliación contempla 5,6 kilómetros de ruta desde El Labrador hasta La Ofelia.

También busca incluír cuatro nuevas estaciones: Bicentenario, Andalucía, El Rosario y La Ofelia.

Actualmente, la empresa francesa Transdev —en consorcio con Metro de Medellín— opera la línea actual hasta 2028.

Impulso al comercio y cooperación bilateral

La visita del alto funcionario se dio junto a una delegación de 15 grandes empresas francesas.

Las mismas tienen el objetivo de explorar inversiones en sectores de agroindustria, transporte, infraestructura y energía.

Además, se suscribió un memorando de entendimiento entre ProEcuador y Business France para dinamizar el comercio bilateral.

De acuerdo con el saldo oficial, la balanza comercial entre ambos países superó los USD 1 000 millones en 2025, dejando un saldo favorable para las exportaciones ecuatorianas.