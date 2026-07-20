BCE compró USD 573 millones en oro a pequeños mineros en 10 años

La compra de oro en Ecuador creció en 2025, según los datos del Banco Central del Ecuador.

El Banco Central del Ecuador (BCE) ha comprado más de 9,8 toneladas de oro provenientes de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) en los últimos 10 años, según las últimas cifras de la entidad.

Las adquisiciones suman USD 573 millones desde la puesta en marcha del Programa de Comercialización del Oro, en 2016.

Las cifras se conocieron en la conmemoración del décimo aniversario del programa, impulsado por el BCE y la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria (JPRFM), que busca fortalecer la comercialización formal del oro producido por pequeños mineros ecuatorianos.

El programa ha permitido que el oro adquirido pase a formar parte de las reservas internacionales del país, que al cierre de abril de 2026 alcanzaron los USD 11.513 millones.

¿Cuánto oro ha comprado el Banco Central del Ecuador?

Desde la primera compra realizada el 13 de junio de 2016, el BCE ha adquirido más de 9,8 toneladas de oro a actores de la minería artesanal y de pequeña escala.

En total, las operaciones suman:

USD 573 millones en compras de oro.

Más de 9,8 toneladas adquiridas.

192 actores vinculados a la cadena minera beneficiados.

144 pequeños mineros. 24 mineros artesanales.

24 comerciantes autorizados.

Los productores reciben pagos mediante transferencia bancaria en un plazo máximo de 48 horas, con valores alineados al precio internacional del oro.

Compras de oro crecieron en 2025

Solo en 2025, las compras del Banco Central alcanzaron USD 73,3 millones, lo que representó el 8,44 % del valor de las exportaciones de la pequeña minería.

La participación del BCE en la comercialización formal del oro aumentó respecto a 2024, cuando las adquisiciones representaron el 4,90 % del valor exportado por este segmento minero.

Las autoridades destacaron que este crecimiento refleja una mayor incorporación de pequeños productores al mercado formal del oro.

El oro representa el 33% de las reservas internacionales

El oro monetario continúa ganando peso dentro de las reservas internacionales ecuatorianas.

De acuerdo con las cifras del Banco Central, hasta abril de 2026:

La Reserva Internacional del Ecuador alcanzó USD 11.513 millones. USD 3.812 millones corresponden a oro monetario. El metal precioso representa el 33,11 % del total de las reservas internacionales.

El oro adquirido a pequeños mineros es refinado y convertido en un activo estratégico para fortalecer la posición financiera del país.