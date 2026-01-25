BIESS suspende temporalmente servicios en línea para créditos quirografarios, prendarios e hipotecarios

Los trámites en línea para solicitar un préstamo quirografarios, hipotecario y prendario, están suspendidos hasta este domingo 25 de enero.

Los servicios en línea para solicitar préstamos quirografarios, hipotecarios y prendarios estarán suspendidos hasta las 15:00 de este domingo 25 de enero del 2026, según anunció el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

La suspensión se debe a un mantenimiento programado en el sistema digital, según detalló la entidad en un comunicado de su cuenta de X.

Los servicios que no estarán disponibles en el sitio web del Biess (www.biess.fin.ec/) por este mantenimiento son:

Préstamos quirografarios.

Préstamos prendarios.

Créditos hipotecarios. Subastas virtuales y reclamos

Los créditos quirografarios son el producto más demandado en el Biess, pues se trata de un crédito de consumo con tasas de interés más bajas que el promedio de mercado (va desde el 6,5% anual y varía en función del plazo), con pocos requisitos.

Además, el trámite se realiza 100% en el sitio web del Biess. Dependiendo de su capacidad de pago, puede solicitar un monto de hasta 80 salarios básicos unificados del trabajador en general.