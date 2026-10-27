Bono de USD 303,99 por lluvias en Ecuador: ¿quiénes pueden recibirlo y dónde cobrar?

El Bono de Contingencia entrega USD 303,99 a beneficiarios damnificados por emergencias registradas en octubre de 2026.

Las familias afectadas por las inundaciones y otros desastres relacionados conel fenómeno de El Niño pueden recibir un Bono de Contingencia de USD 303,99, correspondiente a las emergencias registradas en octubre de 2026.

Así lo informó el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano este martes 27 de octubre, al presentar un balance de las ayudas económicas destinadas a los damnificados.

La entidad también anunció que coordina la entrega de nuevos bonos para 1 171 personas de El Oro, Esmeraldas y Los Ríos, con una asignación proyectada cercana a USD 355 000.

¿Cuánto dinero recibirán los damnificados por las lluvias?

El Ministerio confirmó que el Bono de Contingencia es de USD 303,99 por beneficiario para las emergencias registradas en octubre de 2026.

Este monto corresponde al 50% de la canasta familiar vital publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), calculada según el mes en que ocurrió la emergencia.

La ayuda es excepcional y se entrega por una sola vez. Por lo tanto, no constituye un pago mensual.

¿En qué provincias ya se habilitaron los bonos?

Según el balance del Ministerio, con corte al 23 de octubre, las ayudas se distribuyeron de la siguiente manera:

Guayas: 85 beneficiarios de sectores como Balao, Tenguel, Salitre, Jujan y Milagro

Manabí: 49 beneficiarios de cantones como Santa Ana y Sucre

En un informe del 26 de octubre, el Ministerio detalló que durante ese mes habilitó pagos para 85 familias de Guayas, por un total de USD 24 664,07.

Las inundaciones y los vendavales también ocasionaron pérdidas de cultivos y afectaciones a los medios de subsistencia de familias rurales de esta provincia.

Más de 1 100 damnificados esperan nuevas ayudas

El Ministerio informó que trabaja con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos para habilitar nuevos bonos destinados a 1 171 personas de El Oro, Esmeraldas y Los Ríos.

La asignación proyectada asciende a aproximadamente USD 355 000.

Estos pagos todavía se encuentran en proceso de coordinación, por lo que la cifra no corresponde a bonos ya entregados.

Además, las autoridades prevén identificar nuevos beneficiarios en Guayas, provincia que ha registrado inundaciones y otros eventos relacionados con las fuertes precipitaciones.

¿Cómo saber si puedes recibir el Bono de Contingencia?

El proceso no requiere una inscripción abierta para toda la ciudadanía. Las personas damnificadas deben ser identificadas mediante los procedimientos oficiales de evaluación.

La Secretaría de Riesgos identifica y deriva los casos al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, que verifica la información y valida el cumplimiento de los requisitos.

Una vez autorizado el beneficio, el dinero puede cobrarse en entidades financieras habilitadas, como Banco del Pacífico y BanEcuador.

Las autoridades también pueden entregar alimentos, vestimenta, colchones y artículos de aseo, según las necesidades identificadas en cada emergencia.