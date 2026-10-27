Instalan barreras para contener el combustible derramado tras el hundimiento del Morgan en Guayaquil

Cercando la mancha de combustible en el Río Guayas por hundimiento del Barco Morgan en Guayaquil.

El hundimiento del barco turístico Morgan, ocurrido la noche del lunes 26 de octubre de 2026 frente al Malecón 2000, activó un operativo para contener el combustible derramado y reducir el impacto ambiental en el río Guayas.

La mañana de este martes, varias autoridades acudieron al sitio para coordinar las acciones de respuesta.

Colocan barreras para contener el combustible

El gerente general de Segura EP, Álex Anchundia, recorrió la zona junto con representantes de la Fundación Malecón 2000 y otras autoridades.

En el lugar, personal de la Armada del Ecuador ejecutaba labores para aislar el perímetro de la embarcación y evitar que el combustible se extienda por el río.

Autoridades reunidas por mancha de combustible en el Río Guayas en Guayaquil. Miguel Moscoso. Cercando la mancha de combustible en el Río Guayas por hundimiento del Barco Morgan en Guayaquil. Allan Falconi

Según explicó Anchundia, la Capitanía del Puerto trabaja en la contención del hidrocarburo y en las acciones para recuperar la mayor cantidad posible del material derramado.

La Prefectura del Guayas también desplegó barreras de contención y materiales absorbentes, que deberán retirarse y recibir un tratamiento adecuado una vez que cumplan su función.

Las labores cuentan con la coordinación de distintas instituciones, entre ellas el Municipio de Guayaquil, la Prefectura del Guayas, la Armada y las autoridades ambientales.

La prioridad inmediata es reducir la contaminación mientras se define el procedimiento para recuperar la embarcación.

Más de 90 emergencias registradas por las lluvias en Guayaquil

¿Qué pasará con el barco Morgan?

Anchundia indicó que el Morgan es un bien privado, por lo que su recuperación deberá ser gestionada por sus propietarios. Estos analizan la contratación de una empresa especializada que determine cómo ejecutar el reflotamiento de la nave.

En un comunicado difundido este martes, los responsables del barco confirmaron que la embarcación sufrió un volcamiento mientras permanecía amarrada en el Malecón 2000.

Los propietarios atribuyeron lo ocurrido a las intensas lluvias y a la crecida del río Guayas, aunque las causas definitivas todavía deben establecerse.

Los propietarios señalaron que recuperar el Morgan representa un importante esfuerzo técnico y económico y que aún evalúan los pasos necesarios para hacerlo posible.

Comunicado de los propietarios de El Barco Morgan tras hundimiento en Guayaquil. Redes Sociales.

Un atractivo turístico de Guayaquil desde 2003

El Morgan formaba parte de la oferta turística de Guayaquil desde 2003. Durante más de dos décadas, la embarcación realizó recorridos por el río Guayas y permitió observar desde el agua lugares emblemáticos como el Malecón 2000 y el cerro Santa Ana.

El hundimiento ocurrió cerca de las 23:00 del lunes, en medio de las intensas lluvias que afectaron a la ciudad. La Armada del Ecuador intervino durante la emergencia y reportó el rescate de un guardia de seguridad, además de la desconexión del suministro eléctrico para prevenir otros riesgos.

Mientras continúan las labores de contención, el futuro del Morgan permanece incierto. Por ahora, las autoridades concentran sus esfuerzos en evitar una mayor afectación ambiental en el río Guayas, mientras los propietarios determinan si es técnicamente viable recuperar la embarcación.