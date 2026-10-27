COE Nacional activa plan de 650 millones y emite cinco resoluciones ante los estragos de El Niño en Ecuador
El COE Nacional reportó 32 000 afectados por las lluvias y aprobó cinco resoluciones para reforzar la prevención frente al fenómeno de El Niño.
COE Nacional aprueba cinco resoluciones por las lluvias en Ecuador
Gestión de Riesgos
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Actualizado:
27 oct 2026 - 18:17
Las lluvias han dejado cerca de 760 eventos adversos, cuatro personas fallecidas, dos desaparecidas y más de 7 700 viviendas afectadas, según cifras presentadas por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional este martes 27 de octubre de 2026.
El COE Nacional reportó cerca de 32 000 personas afectadas por las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño.
De acuerdo con las cifras expuestas existen también 2 200 personas damnificadas, cuatro fallecidos, dos desaparecidos, 7 777 viviendas afectadas y 20 destruidas.
Ante esta situación, el organismo aprobó cinco resoluciones para reforzar la prevención y la respuesta en las zonas expuestas.
Entre ellas está el pedido al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) y al Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) para mantener el monitoreo de las condiciones del clima, el océano y los posibles riesgos, además de actualizar pronósticos y alertas.
Otra resolución dispone que los gobiernos locales fortalezcan los sistemas de alerta temprana, la comunicación de riesgos y las evacuaciones preventivas en sectores expuestos a inundaciones y deslizamientos.
También se estableció que las mesas técnicas del COE entreguen informes semanales, cada jueves, sobre los daños, las acciones en marcha y las necesidades pendientes.
Las medidas incluyen la creación de una mesa de comunicación entre las instituciones nacionales para coordinar la difusión de información sobre El Niño.
Además, se anunció la conformación inmediata de una mesa técnica para revisar la infraestructura crítica de Guayaquil, con participación de autoridades nacionales y municipales.
El objetivo es identificar riesgos que puedan afectar el acceso a hospitales, centros educativos y otros servicios esenciales.
Esmeraldas es la provincia más afectada por las lluvias
Las autoridades señalaron que Esmeraldas es la provincia con mayores afectaciones, con sectores incomunicados y daños registrados durante las últimas semanas, especialmente en los cantones de Quinindé, Muisne y Esmeraldas.
Para este miércoles 28 de octubre se anunció una visita de autoridades nacionales a la provincia.
Entre las ayudas desplegadas constan:
- Alimentos
- Artículos para dormir
- Alojamientos temporales
- Bonos de contingencia
En Guayaquil, equipos gubernamentales acudieron a Monte Sinaí para atender problemas de drenaje y taponamientos que volvieron a afectar al sector tras las lluvias.
También se realizan fumigaciones y se levanta información para identificar a las familias que podrían recibir ayudas.
Las autoridades indicaron que se coordinará el apoyo de agentes de tránsito ante posibles complicaciones de movilidad.
El Gobierno informó que cuenta con 73 maquinarias adquiridas para atender emergencias, además de equipos existentes y contratos para alquilar maquinaria.
Según lo expuesto en la sesión, el plan de acción frente a El Niño contempla recursos por 650 millones de dólares para prevención, preparación, respuesta y recuperación.
De ese monto, se mencionaron medicinas, maquinaria, asistencia humanitaria, bonos y refuerzo de infraestructura.
Decisiones sobre clases presenciales o virtuales
Las autoridades también advirtieron que las decisiones sobre clases presenciales o virtuales podrían tomarse de forma localizada, según los riesgos de inundación y las dificultades para llegar a los centros educativos.
Una mesa de trabajo revisará la relación entre los sistemas de drenaje y la ubicación de hospitales y escuelas, con el propósito de anticipar medidas y evitar decisiones de última hora.
Temperatura en el océano
Sobre la evolución del fenómeno, las autoridades indicaron que las temperaturas del océano presentan diferencias de entre cinco y seis grados Celsius respecto de los valores habituales, según la información técnica expuesta durante la reunión.
También señalaron que septiembre registró lluvias históricas en Guayaquil.
El COE Nacional aseguró que mantendrá la coordinación entre instituciones y pidió a la ciudadanía mantenerse informada mediante los pronósticos y alertas oficiales.
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