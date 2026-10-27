COE Nacional activa plan de 650 millones y emite cinco resoluciones ante los estragos de El Niño en Ecuador

Las lluvias han dejado cerca de 760 eventos adversos, cuatro personas fallecidas, dos desaparecidas y más de 7 700 viviendas afectadas, según cifras presentadas por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional este martes 27 de octubre de 2026.

El COE Nacional reportó cerca de 32 000 personas afectadas por las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño.

De acuerdo con las cifras expuestas existen también 2 200 personas damnificadas, cuatro fallecidos, dos desaparecidos, 7 777 viviendas afectadas y 20 destruidas.

Ante esta situación, el organismo aprobó cinco resoluciones para reforzar la prevención y la respuesta en las zonas expuestas.

Entre ellas está el pedido al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) y al Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) para mantener el monitoreo de las condiciones del clima, el océano y los posibles riesgos, además de actualizar pronósticos y alertas.

Otra resolución dispone que los gobiernos locales fortalezcan los sistemas de alerta temprana, la comunicación de riesgos y las evacuaciones preventivas en sectores expuestos a inundaciones y deslizamientos.

También se estableció que las mesas técnicas del COE entreguen informes semanales, cada jueves, sobre los daños, las acciones en marcha y las necesidades pendientes.

Las medidas incluyen la creación de una mesa de comunicación entre las instituciones nacionales para coordinar la difusión de información sobre El Niño.

Además, se anunció la conformación inmediata de una mesa técnica para revisar la infraestructura crítica de Guayaquil, con participación de autoridades nacionales y municipales.

El objetivo es identificar riesgos que puedan afectar el acceso a hospitales, centros educativos y otros servicios esenciales.

Resoluciones del COE Nacional - 27 de octubre de 2026 N.° Ámbito / Entidad Responsable Resolución Adoptada (27 de Octubre de 2026) 1 INAMHI e INOCAR Fortalecer el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas, hidrológicas y oceanográficas asociadas al evento El Niño 2026-2027 mediante la actualización oportuna de pronósticos, boletines técnicos y alertas. 2 GAD (Gobiernos Autónomos Descentralizados) Fortalecer los mecanismos de monitoreo, alerta temprana, comunicación de riesgo y evacuación preventiva en los sectores expuestos a inundaciones y movimientos en masa. 3 Mesas Técnicas y Grupos de Trabajo (COE Nacional) Remitir de manera semanal, todos los jueves, un informe consolidado que detalle afectaciones registradas, acciones ejecutadas y en curso, brechas y necesidades sectoriales. 4 Comunicación Interinstitucional Inmediato Activar una mesa liderada por la presidencia del COE Nacional para unificar información y coordinar la difusión oficial de advertencias y recomendaciones a la ciudadanía sobre El Niño. 5 Infraestructura Crítica (Guayaquil) Inmediato Conformar la mesa técnica de verificación integrada por la Gobernación, Ministerios de Educación y de Trabajo/Desarrollo Humano, SegurEPI y la Alcaldía de Guayaquil.

Esmeraldas es la provincia más afectada por las lluvias

Las autoridades señalaron que Esmeraldas es la provincia con mayores afectaciones, con sectores incomunicados y daños registrados durante las últimas semanas, especialmente en los cantones de Quinindé, Muisne y Esmeraldas.

Para este miércoles 28 de octubre se anunció una visita de autoridades nacionales a la provincia.

Entre las ayudas desplegadas constan:

Alimentos

Artículos para dormir

Alojamientos temporales

Bonos de contingencia

En Guayaquil, equipos gubernamentales acudieron a Monte Sinaí para atender problemas de drenaje y taponamientos que volvieron a afectar al sector tras las lluvias.

También se realizan fumigaciones y se levanta información para identificar a las familias que podrían recibir ayudas.

Las autoridades indicaron que se coordinará el apoyo de agentes de tránsito ante posibles complicaciones de movilidad.

El Gobierno informó que cuenta con 73 maquinarias adquiridas para atender emergencias, además de equipos existentes y contratos para alquilar maquinaria.

Según lo expuesto en la sesión, el plan de acción frente a El Niño contempla recursos por 650 millones de dólares para prevención, preparación, respuesta y recuperación.

De ese monto, se mencionaron medicinas, maquinaria, asistencia humanitaria, bonos y refuerzo de infraestructura.

Decisiones sobre clases presenciales o virtuales

Las autoridades también advirtieron que las decisiones sobre clases presenciales o virtuales podrían tomarse de forma localizada, según los riesgos de inundación y las dificultades para llegar a los centros educativos.

Una mesa de trabajo revisará la relación entre los sistemas de drenaje y la ubicación de hospitales y escuelas, con el propósito de anticipar medidas y evitar decisiones de última hora.

Temperatura en el océano

Sobre la evolución del fenómeno, las autoridades indicaron que las temperaturas del océano presentan diferencias de entre cinco y seis grados Celsius respecto de los valores habituales, según la información técnica expuesta durante la reunión.

También señalaron que septiembre registró lluvias históricas en Guayaquil.

El COE Nacional aseguró que mantendrá la coordinación entre instituciones y pidió a la ciudadanía mantenerse informada mediante los pronósticos y alertas oficiales.