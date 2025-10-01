Así puede saber si es uno de los 55 000 nuevos beneficiarios de bonos y pensiones sociales

Ecuador tiene varios bonos y pensiones sociales para las familias de escasos recursos

El Gobierno Nacional empezó con el pago de bonos y pensiones sociales a 55 000 beneficiarios este miércoles 1 de octubre del 2025. El Ministerio de Desarrollo Humano informó que la ayuda económica llegará sin intermediarios.

A través de un comunicado, la Cartera de Estado indicó que la ampliación de la entrega de de los bonos y pensiones sociales busca que los recursos del Estado sea distribuidos de "forma equitativa y con justicia social, priorizando a quienes más lo necesitan".

Por esta razón, el bono llegará de forma directa a las más familias en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad para que puedan "cubrir sus principales necesidades".

El pago para nuevos beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, Bono de Desarrollo Humano con componente Variable, Pensión Mis Mejores Años y Pensión Toda Una Vida representará un presupuesto de 12.5 millones de dólares de octubre a diciembre del 2025.

Mientras que para enero a diciembre del 2025 representaría un total de 49.9 millones de dólares.

Los ciudadanos pueden consultar si fueron seleccionados de la siguiente forma: