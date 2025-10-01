Así puede saber si es uno de los 55 000 nuevos beneficiarios de bonos y pensiones sociales
El Gobierno aumentó la cobertura de los bonos y pensiones sociales en Ecuador. Desde el 1 de octubre hay 55 000 nuevos beneficiarios.
Ecuador tiene varios bonos y pensiones sociales para las familias de escasos recursos
01 oct 2025 - 13:59
El Gobierno Nacional empezó con el pago de bonos y pensiones sociales a 55 000 beneficiarios este miércoles 1 de octubre del 2025. El Ministerio de Desarrollo Humano informó que la ayuda económica llegará sin intermediarios.
A través de un comunicado, la Cartera de Estado indicó que la ampliación de la entrega de de los bonos y pensiones sociales busca que los recursos del Estado sea distribuidos de "forma equitativa y con justicia social, priorizando a quienes más lo necesitan".
Por esta razón, el bono llegará de forma directa a las más familias en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad para que puedan "cubrir sus principales necesidades".
El pago para nuevos beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, Bono de Desarrollo Humano con componente Variable, Pensión Mis Mejores Años y Pensión Toda Una Vida representará un presupuesto de 12.5 millones de dólares de octubre a diciembre del 2025.
Mientras que para enero a diciembre del 2025 representaría un total de 49.9 millones de dólares.
Los ciudadanos pueden consultar si fueron seleccionados de la siguiente forma:
- Ingrese al link https://www.inclusion.gob.ec
- En el menú de ‘Servicios’ seleccione la opción 'Servicios en línea'
- Seleccione la opción ‘Consulta Usuarios Bono y Pensiones’
- Marque la casilla de validación ‘No soy un robot’, y digite los 10 dígitos de su cédula.
- Escriba su Código Dactilar, que se encuentra en la parte de atrás de su cédula.
- Seleccione el grupo de Provincia al que pertenece su extensión telefónica.
- Ingrese los siete números de teléfono fijo, y 10 números de su celular (si dispone). En caso de no tener número fijo o celular se deberá llenar el campo con ceros (0).
- Oprimir la opción ‘Buscar’; el aplicativo desplegará un mensaje que señalará su situación como usuarios del Bono y Pensiones.
