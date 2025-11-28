Cadena ecuatoriana de comida de mar anunció su expansión hacia Bogotá para 2026

Una empresa ecuatoriana especializada en cocina de mar anunció que abrirá su primer local en Bogotá en 2026, como parte de su plan de expansión regional. La cadena, que nació hace cuatro décadas en un pequeño garaje del sur de Quito, consolida así su presencia internacional tras su incursión en Pasto, Colombia.

Fundada en 1985 por Marcelo Castro Rivera y Elena Narciza Garzón Delgado, los Cebiches de la Rumiñahui iniciaron con tres mesas de madera y recetas tradicionales manabitas que buscaban acercar los sabores de la costa a la Sierra.

Con los años, el negocio creció hasta convertirse en la primera cadena de comida de mar con productos 100% ecuatorianos, con 58 locales y cerca de 700 colaboradores en todo el país. Solo en 2024, el holding que agrupa a cuatro empresas alcanzó una facturación aproximada de 14,5 millones de dólares.

A lo largo de su trayectoria, la familia Castro ha enfrentado momentos críticos que marcaron la historia del sector, como la epidemia del cólera en 1991 o la pandemia de 2020. En cada ocasión, la empresa se reinventó y fortaleció su oferta gastronómica, incorporando platos que hoy se consideran parte del patrimonio culinario ecuatoriano: arroz con camarón, encocados y cazuelas, entre otros.

“Enfrentamos el cólera, sobrevivimos la pandemia y seguimos creciendo. Este aniversario no solo celebra el sabor, sino también la fuerza de una familia ecuatoriana que nunca se rindió”, cuenta Marcelo Castro, fundador del proyecto.

Hoy, una nueva generación da continuidad al legado, manteniendo la apuesta por ingredientes locales provenientes de Manta, Portoviejo y Santo Domingo, donde se procesan los productos que dan identidad a su menú.