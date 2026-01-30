CAF destinará 450 000 dólares para recuperar la cuenca del río Guayas, en Ecuador

La cuenca del río Guayas es el sistema fluvial más importante de la costa pacífica ecuatoriana

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) destinará 450 000 dólares para la recuperación de la cuenca del río Guayas, la más grande de Ecuador, que nace en la cordillera de los Andes y desemboca en el océano Pacífico tras pasar por Guayaquil.

Esta partida fue anunciada, el jueves 29 de enero de 2026, durante el segundo y último día del Foro Económico Internacional que CAF organiza en Ciudad de Panamá, según informó en un comunicado la Prefectura del Guayas.

"Este es un hecho histórico, porque se trata de la primera cooperación o asistencia técnica no reembolsable de CAF con la Prefectura del Guayas para llevar adelante un proyecto de mantenimiento de una cuenca hidrográfica de la que depende casi el 50% de la población del Ecuador", señaló la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga.

"Enfrentamos desafíos permanentes como la sequía, las inundaciones, la deforestación y el crecimiento urbano desordenado, por lo que este proyecto busca garantizar la sostenibilidad de la cuenca y, al mismo tiempo, de las actividades productivas de los ecuatorianos”, añadió Aguiñaga.

Diana Mejía, representante de CAF en Ecuador, destacó que esta operación consolida al organismo como el banco verde de la región, y resaltó la importancia de un trabajo conjunto que permita estructurar el proyecto y los mecanismos de financiamiento para las siete provincias que integran la Mancomunidad.