¿Cómo se calcula el valor a pagar por utilidades en las empresas de Ecuador?

Las empresas del sector privado, que registraron ganancias, deben distribuir las utilidades entre los empleados

El pago de utilidades en Ecuador es un beneficio económico que reciben los trabajadores del sector privado. La fecha máxima de pago es el 15 de abril de 2026.

Este ingreso adicional, que se entrega cada año, está regulado por el Código del Trabajo y se aplica únicamente a las empresas que han registrado ganancias.

Para este 2026, los trabajadores recibirán las utilidades generadas por sus empleadores durante el ejercicio fiscal de 2025.

La normativa vigente establece que las compañías deben distribuir el 15% de sus utilidades líquidas, es decir, aquellas ganancias que quedan después de cumplir con impuestos y otras obligaciones.

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¿Cómo se calcula el pago?

La distribución de este 15% se divide en dos partes, lo que determina el monto final que recibe cada trabajador:

El 10% se reparte entre todos los empleados en función del tiempo trabajado durante el año.

se reparte entre todos los en función del durante el año. El 5% restante se distribuye según las cargas familiares, como hijos menores de edad o personas con discapacidad bajo responsabilidad del trabajador.

Este sistema implica que no todos reciben el mismo valor, ya que el cálculo depende tanto de la antigüedad en la empresa durante el año fiscal como de la situación familiar de cada empleado.

¿Quiénes tienen derecho a utilidades?

Este beneficio está dirigido a los trabajadores bajo relación de dependencia en el sector privado, siempre que la empresa haya generado utilidades. Sin embargo, existen excepciones claras:

No aplica para empleados del sector público.

aplica para empleados del Tampoco para trabajadores independientes .

. Quedan excluidos quienes laboran en empresas sin ganancias.

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En caso de que un trabajador no haya laborado todo el año, el pago se realiza de forma proporcional al tiempo trabajado.