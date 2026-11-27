La Categoría G permite a migrantes ecuatorianos enviar paquetes de hasta cuatro kilogramos y USD 482 a sus familiares en el país.

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) aprehendió 1 096 productos, entre perfumes, relojes y artículos de belleza, tras detectar irregularidades en 91 guías de envío que pretendían utilizar indebidamente la Categoría G.

El operativo puso nuevamente en atención este beneficio aduanero, creado para que los ecuatorianos residentes en el extranjero puedan enviar mercancías a sus familiares en el país bajo condiciones especiales.

¿Qué es la Categoría G y quiénes pueden utilizarla?

La Categoría G, denominada Número Familiar de Migrante Ecuatoriano, permite que los ecuatorianos residentes en el exterior envíen paquetes a sus familiares en Ecuador con exoneración de aranceles.

Para acceder al beneficio, el migrante debe estar registrado en un consulado o representación diplomática ecuatoriana y registrar previamente a sus familiares destinatarios.

Entre los familiares que pueden recibir los paquetes se encuentran:

Padres, hijos, hermanos y abuelos

Nietos, tíos, sobrinos y primos

Cónyuge, suegros, yernos, nueras y cuñados

El beneficio contempla familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

¿Cuánto puedes enviar por Categoría G?

Según la normativa del SENAE, los paquetes deben cumplir estas condiciones:

Peso máximo: cuatro kilogramos por paquete

Valor máximo: un salario básico unificado, equivalente a USD 482 en 2026

Cantidad de envíos: no existe un límite general de paquetes, siempre que se cumplan los requisitos

Finalidad: productos para uso o consumo familiar, no para comercialización

¿Qué productos puedes enviar a Ecuador?

La Categoría G permite enviar bienes destinados al uso personal o familiar, como prendas de vestir, calzado y otros artículos de consumo, siempre que cumplan los requisitos aduaneros.

No está permitido utilizar este beneficio para importar mercancías en cantidades comerciales ni enviar celulares bajo esta categoría.

Además, determinados productos pueden estar sujetos a restricciones o permisos especiales.

¿Cómo acceder al beneficio?

El migrante debe registrar a sus familiares en la plataforma habilitada por Cancillería y completar el Certificado de Importación de Envío de Bienes Familiares.

Este documento debe entregarse a la empresa de mensajería o al operador postal antes del envío, para respaldar la exoneración de tributos.

Aunque la Categoría G contempla exoneración de aranceles, pueden existir costos por servicios de envío, nacionalización y otros conceptos aplicables, como el Fodinfa del 0,5%, que es un tributo que se cobra en Ecuador sobre el valor en aduana de las mercancías importadas.