Militares interceptan camión con USD 30 mil en cerveza de presunto contrabando en Quito

El Ejército Ecuatoriano incautó mercancía ilegal valorada en USD 30 000 dólares en el sector de Tababela.

El Ejército Ecuatoriano asestó un duro golpe al contrabando durante la ejecución de operaciones militares de ámbito interno.

Labores de inteligencia militar, los uniformados detectaron el paso sospechoso de un camión color verde en el sector de la Y de Tababela, al nororiente de Quito.

Al notar la presencia de los uniformados e intentar evadir el control, se desató una persecución motorizada en la zona que obligó al conductor a abandonar el automotor y darse cuenta a la fuga.

Las unidades militares decomisaron 800 cajas de cerveza extranjera durante controles de ámbito interno. Ejército ecuatoriano

Decomiso de mercancía valorada en USD 30 000

Tras asegurar el vehículo, el personal militar procedió a realizar una inspección exhaustiva de la carrocería, encontrando en su interior una millonaria carga de contrabando sin la documentación legal correspondiente.

El cargamento incautado consta de:

400 cajas de cerveza de la marca Corona.

de cerveza de la marca Corona. 400 cajas de cerveza de la marca Sol.

En total, el operativo permitió decomisar aproximadamente 19 200 unidades de cerveza, cuya valorización en el mercado informal asciende a unos USD 30 000.

Articulación con las autoridades competentes

Tras constatar la ilegalidad de la mercadería transportada, las Fuerzas Armadas coordinaron de inmediato con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae).

Las evidencias y el automotor fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para dar inicio a los trámites legales e investigaciones que permitan dar con los responsables de esta red de contrabando.