Cierran temporalmente las agencias del Registro Civil por riesgos en datos personales

La atención en todas las agencias de la Corporación Registro Civil de Guayaquil quedó suspendida desde el 26 de noviembre de 2026.

La decisión fue comunicada por la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación (Digercic), luego de una inspección que identificó riesgos en la seguridad de la información e incumplimientos de obligaciones contractuales.

Según la entidad, las vulnerabilidades detectadas podrían facilitar la duplicación, falsificación y suplantación de identidades.

Estos problemas representarían un riesgo para la protección de los datos personales y el sistema nacional de identificación.

¿Por qué suspendieron los servicios del Registro Civil en Guayaquil?

La decisión se tomó después de una visita técnica en la que se identificaron fallas relacionadas con la seguridad de la información.

La Digercic señaló que la Corporación Registro Civil de Guayaquil no habría cumplido con varias obligaciones establecidas en el convenio suscrito entre ambas instituciones.

La entidad nacional explicó que tiene la responsabilidad de dirigir y administrar los servicios relacionados con la identidad y el estado civil de los ecuatorianos.

Por esa razón, dispuso que la corporación guayaquileña no pueda atender en ninguna de sus agencias ni ofrecer sus servicios mientras se mantenga la suspensión.

¿Cuándo se reanudará la atención en el Registro Civil de Guayaquil?

La suspensión se mantendrá hasta que se corrijan las vulnerabilidades identificadas y se garantice el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Para ello, se prevé realizar mesas técnicas entre las instituciones involucradas, aunque la entidad no informó una fecha para la reapertura de las agencias.

Mientras tanto, la Digercic indicó que continuará brindando atención a través de sus agencias a escala nacional.

La medida comunicada afecta a la Corporación Registro Civil de Guayaquil y responde a las alertas identificadas durante la inspección técnica.