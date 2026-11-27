La Fiscalía General del Estado realizó cinco allanamientos durante la madrugada de este viernes 27 de noviembre de 2026 en inmuebles ubicados en Guayaquil y Samborondón, provincia del Guayas.

Los procedimientos se ejecutaron mediante actos urgentes. El Ministerio Público dijo que el objetivo fue de "recopilar indicios relacionados con una investigación por el posible cometimiento de un delito".

Sin embargo, hasta las 10:00, la Fiscalía no ha especificado qué delito se investiga ni ha proporcionado mayores detalles sobre las personas involucradas.

En las imágenes difundidas sobre los operativos se observa a varios ciudadanos dialogando con las autoridades, mientras los agentes realizan revisiones de sus pertenencias.

#ATENCIÓN | #Guayas: #FiscalíaEc, mediante acto urgente, allanó esta madrugada 5 inmuebles en #Guayaquil y #Samborondón, con el fin de recabar indicios que permitan determinar el posible cometimiento de un delito. https://t.co/qcgHmkR13g — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) November 27, 2026

Candidato denuncia allanamientos a personas cercanas a su candidatura

Tras el anuncio de Fiscalía, Andrés Roche, candidato a la Alcaldía de Guayaquil por el Partido Social Cristiano (PSC), informó que durante la madrugada fueron allanadas las viviendas de tres personas allegadas a su candidatura.

A través de un pronunciamiento, Roche cuestionó los procedimientos y aseguró que en los inmuebles intervenidos no se encontraron elementos incriminatorios. Además, indicó que las personas involucradas no fueron detenidas.

El candidato también criticó el origen de las denuncias que habrían motivado los operativos. "Todo basado en las famosas denuncias anónimas para que luego nadie responda por el atropello", manifestó.