Aduana decomisa 19 200 cervezas de contrabando y ropa usada en Pichincha y Manabí

La Aduana decomisó paquetes de ropa usada en una boutique de Manabí.

Un cargamento de 19 200 cervezas de contrabando y 30 bultos de ropa usada fueron decomisados en dos operativos realizados en Pichincha y Manabí, durante el fin de semana, informó el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) este lunes 9 de noviembre de 2026.

Uno de los procedimientos se desarrolló en Yaruquí, al nororiente de Quito, donde los agentes interceptaron un camión que transportaba 800 cajas de cerveza de las marcas Corona Extra y Sol, sin cumplir los requisitos aduaneros para su comercialización.

De acuerdo con el Senae, cada una de estas bebidas tiene un precio de venta de entre USD 1 y USD 2 en el mercado ecuatoriano. Por lo tanto, el cargamento podría alcanzar un valor comercial de entre USD 19 200 y USD 38 400.

Las autoridades no detallaron la procedencia de la mercancía ni informaron sobre personas detenidas durante el operativo.

Ropa usada fue encontrada en una boutique de Manabí

En una segunda intervención, agentes aduaneros ingresaron a un inmueble que funcionaba como boutique en el cantón Rocafuerte, provincia de Manabí.

En el establecimiento encontraron 30 bultos de ropa usada, cuya importación está prohibida en Ecuador.

Según el Senae, el operativo se ejecutó bajo las disposiciones del estado de excepción y contó con información de inteligencia.

La entidad señaló que, una vez concluidos los procedimientos legales, las prendas serán destinadas a familias afectadas por las emergencias relacionadas con el fenómeno de El Niño.