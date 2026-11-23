Nueve empacadoras de camarón ecuatorianas no podrán exportar sus productos a China.

La Administración General de Aduanas de China (GACC) suspendió desde el 19 de noviembre de 2026 las importaciones de camarón de nueve empacadoras de Ecuador.

La medida responde a presuntos incumplimientos en los protocolos de inocuidad alimentaria de China, enfocados principalmente en dos factores:

Metabisulfito de sodio: El país asiático extendió sus análisis a cabezas y caparazones, y no solo a la carne, detectando trazas de este conservante.

El país asiático extendió sus análisis a cabezas y caparazones, y no solo a la carne, detectando trazas de este conservante. Virus de la mancha blanca (WSSV): Parte de los controles epidemiológicos preventivos aplicados por las autoridades chinas

Con esta suspensión ya suman 15 las plantas nacionales bloqueadas en el mercado asiático. Los embarques afectados deberán ser devueltos a origen o destruidos en puerto.

Este bloqueo se suma a suspensiones previas ocurridas entre 2025 y 2026, un periodo en el que varias plantas lograron habilitarse nuevamente tras gestiones diplomáticas.

A pesar de estas fricciones, el camarón sigue siendo el principal producto de exportación no petrolera del país: entre enero y septiembre de 2026, las ventas globales sumaron USD 7 433 millones, de los cuales China concentró más de USD 3 400 millones (cerca de la mitad de la demanda).

El Ministerio de Agricultura y Pesca mantiene mesas técnicas con la GACC para revisar los criterios de muestreo y revertir las suspensiones, sin una fecha definida aún para su levantamiento.