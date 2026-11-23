El artista colombiano Feid oficializó a través de sus redes sociales el lanzamiento de “GRACIAS X TODO”, su nueva colaboración junto al rapero estadounidense Snoop Dogg.

Según Billboard Colombia, el tema se estrenará este jueves 26 de noviembre de 2026, coincidiendo con la fecha del Día de Acción de Gracias.

La confirmación llega pocos días después de que los seguidores de ambos artistas escucharan un primer fragmento en vivo de la producción musical durante una de las galas de premiación más importantes de la industria latina.

Así fue el adelanto de Feid y Snoop Dogg en los Latin Grammy 2026

Previo al anuncio oficial de su fecha de salida, Feid presentó un adelanto de la canción durante su actuación en los Latin Grammy 2026.

En esa presentación, el intérprete estuvo acompañado en el escenario por el reconocido productor DJ Premier, mientras que la participación de Snoop Dogg se proyectó en las pantallas del evento.

Esta colaboración consolida el vínculo artístico que venían construyendo desde hace más de un año.

El primer registro de una aparición conjunta ocurrió en la ciudad de Los Ángeles durante el festival Hard Summer 2025, ocasión en la que Snoop Dogg subió al escenario como invitado sorpresa y lució una edición exclusiva de zapatillas Salomon diseñadas en colaboración con Feid.